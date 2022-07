Dagsa pa rin ngayong Biyernes ang mga kabataang nais magparehistro sa Commission on Elections (Comelec) office sa Arroceros, Maynila, para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections.

Pero kung ikukumpara kahapon, bahagyang umikli at organisado na ang pila para sa voter registration.

Ayon sa Comelec Manila, bahagyang umikli ang pila dahil inilagay na sa mga mall ang voter registration sites ng District 1, 4 at 6.

Naglagay na rin ng mga tent para sakaling umulan man ay hindi na mababasa ang mga nakapila. Mayroon na ring mga barrier para mas madaling makita kung sino ang mga nasa pila.

Pero tila hindi pa rin nasunod ang physical distancing at halos dikit-dikit ang mga nakapila.

Ilan sa mga pumila ang naabutan ng cutoff nitong Huwebes at bumalik ngayon para makapagparehistro

Inirereklamo naman ng ilan sa kanila ang singitan umano sa pila.

"'Yung doon sa mga nakapila ang ginawa ng mga staff natin meron silang ginamit na stamp, kung sino lang may stamp ibig sabihin ito 'yung legitimate na nakapila," sabi ni Gregorio Bonifacio, election officer ng Comelec District 4 Manila.

"Ngayon kung bigla out of the blue puro may stamp 'yun tapos nasa gitna ka na wala kang stamp ibig sabihin singit ka... kung singit ka hindi ka papayagan marehistro."

Ipinagpaliban naman ngayong Biyernes ang mall registration para sa District 5 at nanatili muna sa Comelec Manila.

"Mas maayos-ayos na 'yung pila ngayon hindi na congested primarily dahil tatlong district na 'yung nasa mall, 'yung District 1, District 4 at 'yung District 6," sabi ni Bonifacio.

"Kahapon binanggit ko na 'yung District 5 mapupunta na sa Robinson Erminta kaya lang sa hindi inaasahan medyo hindi pa kaagad naging ready 'yung Robinsons so nag-beg off sila na kung pupuwede ipagpaliban at bukas na lang gawin, bukas na lang gawin 'yung mall registration," dagdag niya.

Muli namang nanawagan ang Comelec Manila na magparehistro na dahil hanggang Hulyo 23 lang ito at wala nang extension.

Bukas ang registration mula Lunes hanggang Sabado pati na tuwing holiday mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Umaapela rin ang Comelec Manila sa mga magpapareshistro na sagutan na ang form bago pa magtungo sa kanilang tanggapan o sa registration site para mapabilis ang pila.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC