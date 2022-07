Mga Pinoy, nakisaya sa London Pride parade 2022

LONDON - Higit isang milyon ang nakiisa sa ika-50 anibersaryo ng Pride in London. Nagsimula ang unang Pride march noong July 1, 1972 na inorganisa ng Gay Liberation Front activists.

Tinatayang nasa 600 LGBTQIA+ na grupo mula sa mga malalaking kumpanya, pamantasan, at iba’t ibang mga organisayon ang nagpakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mga makukulay na kasuotan, floats, kantahan, sayawan at iba pa.

May mga namahagi ng rainbow lollipops, mga bahagharing pamaypay at stickers na may nakasulat na “Pride is More.”

Nagsimula ang parada sa Hyde Park Corner hanggang sa Whitehall Palace. Nagkaroon din ng konsiyerto sa Trafalgar Square, Leicester Square at marami pang lugar sa London na sinamahan ng iba’t ibang LGBTQIA+ artists.

Ibinahagi ni Rica Paras, dating Pinoy Big Brother housemate at isa na ngayong Senior Manager ng isang malaking IT Company sa London, na sa ganitong selebrayon, ramdam nila ang pagmamahal at pagtanggap sa kanila.

“Grabe ang energy, ang lakas! It's such a nice feeling. Nakaka-proud na maging LGBT because you are one with the community and you get the support and love of so many people. So, I just feel really loved,” sabi ni Rica Paras, isang transgender rights advocate.

Kasama naman ni Jalvin Medalla ang kanyang buong pamilya na nakiisa sa selebrayon ng Pride.

“Super happy ko na nandito ako sa Pride ngayon! Mabuhay ang buong LGBTQ!,” sabi ni Medalla.

Ayon naman kay Oliver Soriano, President of Philippine Nurses Association UK, bukod sa isang karangalan ay taas-noo nilang ipinagmamalaki ang pagiging Pilipinong nurse dito sa UK.

“Taking part in the 50th Anniversary of London Pride was an amazing experience for us all. The combined feeling of pride, respect, and solidarity was so alive.” saad ni Soriano.

“Applause after applause of appreciation every time they read ‘Philippine Nurses Association- UK’ in the banner, was enough to bring tears to every member, as we marched forward,” kwento ni Soriano.

Nagpahatid naman ng mensahe sa gobyerno ng Pilipinas si Nyel Camilon, Chairperson ng Bahaghari UK.

“Kami po sa Bahaghari UK ay nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na magkaroon ng free HIV/AIDS testing at gamot hindi lang sa community ng LGBT, kundi para sa buong Pilipinas,” sabi ni Nyel Camilon, Chairperson, Bahaghari UK.

Ayon sa HIV/AIDS & ART Registry of the Philippines o HARP, nitong February 2022 ay may kumpirmadong nadagdag na 1,054 na mga indibidwal na nagpositibo sa HIV sa pangkalahatan na 96,266 na reported cases mula January 1984.

Panawagan din ng grupo ang pagpasa sa nakabinbing Sexual Orientation and Gender Identity and Expression o SOGIE Equality Bill sa Pilipinas.

Nagbahagi rin ng kanyang pananaw kahalagahan ng Pride march si Prof. Moniq Muyargas ng University of the Philippines na isang eksperto sa LGBT psychology.

“Pride marches and celebrations are important. They are there because we need to be seen. Society needs to know and is reminded that we are here and we have the right to take a seat at the table. We need to be recognized as human beings and not some comic relief in media or a form of tokenism for those who simply do lip-service without following thru with what we really need as a community: equal rights, protections, and many more,” sabi ni Prof. Moniq Muyargas ng University of the Philippines.

“Pride, whilst a celebration, is, and always will be, a protest for our community to be equal to the majority in every way,” pahayag ni Christopher Joell-Deshields, Pride in London CEO.

Photos by Pyx Marfa and Joefer Tacardon