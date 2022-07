Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa ilang energy officials sa Malacañang, Hulyo 7, 2022. Nitong Biyernes, inanunsyo ng Palasyo na nagpositibo siya sa COVID-19. Presidential Photographers Division

MAYNILA - Nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa antigen test, kinumpirma ng Malacañang ngayong Biyernes.

"The President has tested positive in an antigen test for COVID-19. He has a slight fever but he is otherwise okay," sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa isang press briefing.

Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang panganay niyang si Ilocos Norte First District Rep. Sandro Marcos, habang ang asawa ng Pangulo na si Liza at ang kanilang 2 pang anak ay hindi close contacts dahil wala umano sila sa Metro Manila.

Watch more News on iWantTFC

Dati nang nagka-COVID-19 si Marcos Jr. noong 2020, nang unang pumutok ang pandemya.

Kakailanganin niyang mag-isolate nang 7 araw mula sa oras na magpositibo sa coronavirus, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"After that, if his symptoms have resolved already, he may be able to go back to work and have his face-to-face activities," sabi niya sa parehong briefing.



Sunod-sunod ang naging pagpulong ni Marcos, kabilang ang magkakahiwalay na meeting noong Huwebes sa mga opisyal ng Department of Energy at mga miyembro ng bagong-tatag na Private Sector Advisory Council.

Nakipagpulong din siya sa mga opisyal ng Department of Health at Inter-Agency Task Force noong Miyerkoles kung saan iginiit niya na kailangang pataasin pa ang coverage ng booster vaccinations sa bansa.

Nag-courtesy call din si Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi kay Marcos nitong Miyerkoles.

-- May mga ulat nina Katrina Domingo at Pia Gutierrez, ABS-CBN News