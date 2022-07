Kalansay ng tao naanod sa flashflood sa Ifugao

Naanod ng matinding baha bunsod ng malakas na ulan ang mga labi ng isang tao sa Banaue, Ifugao, Huwebes ng gabi.

Ayon sa residente na si Raul Dulappe, natagpuan ang kalansay ng tao sa labas ng kanilang bahay sa Brgy. Poblacion bandang alas 8 ng gabi.

Posibleng nanggaling umano ito sa ibang bahay.

"We call the those bones 'baag' those were exhumed bones of our ancestors they were cleaned and wrapped in a native blanket then placed at the beams of native houses," ani Dulappe.

Pinadala ang mga labi sa Banaue PNP para mahanap kung saan galing ang mga ito.

Binaha ang ilang bahagi ng Banaue, Ifugao sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan nitong Huwebes.

Wala pa ring kuryente sa ilang bayan dahil sa mga natumbang poste.—Ulat ni Mae Cornes

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC