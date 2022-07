Bata patay sa pagsabog ng granada sa Davao del Sur

Patay ang isang bata habang sugatan ang kaniyang kapatid sa pagsabog ng hinihinalang granada sa bayan ng Malalag sa Davao del Sur Huwebes ng umaga.

Dead on the spot si alyas "Jay," 7-anyos at Grade 1 pupil, habang sugatan naman si alyas "Ken," 5-anyos.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, naglalaro umano sa damuhang bahagi ang magkapatid nang makakita ng isang hugis bilog na bakal na hinihinalang hand grenade.

Kinuha umano ng magkapatid ang granada at pinaglaruan nang bigla na lang makarinig ng pagsabog ang kanilang lola, na nasa bahay.

Nagpapagamot sa Davao del Sur Provincial Hospital si Ken.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya kung bakit may umano'y granada sa lugar.

IBA PANG ULAT

—Ulat ni Hernel Tocmo