Banaue Rice Terraces apektado ng mudslides

MAYNILA — Sugatan ang ilang katao sa bayan ng Banaue sa Ifugao dahil sa flash floods at mudslides na dulot ng malakas na ulan.

Ayon kay Banaue Vice Mayor Donald Mongolnon, nagdulot din ng pinsala sa mga bahay ang matinding pagbaha.

"Unexpected po 'yung nangyari dito sa Banaue kasi hindi namin inaasahan. Biglang bumuhos 'yung malakas na ulan," aniya sa panayam sa TeleRadyo Biyernes.

Inaalam pa ng lokal na pamahalaan kung may nasawi sa insidente.

"So far, wala naman (casualty). May mga injured lang," ani Mongolnon.

"'Yung ibang areas hindi pa mapasok kasi hindi pa cleared 'yung daanan," dagdag nito.

Posibleng apektado rin umano sa kalamidad ang Banaue Rice Terraces.

"Hindi naman siguro lahat. May mga areas lang na may slide sa Rice Terraces," ani Mongolnon.

Kasalukuyang walang kuryente sa bayan dahil maraming poste ang nasira.

Patuloy naman ang pamamahagi ng Banaue LGU ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Isinagawa na rin ang forced evacuation sa mga lugar na labis na apektado sa insidente.

Ayon sa advisory ng PAGASA Biyernes, patuloy ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa.