56 Overseas Filipinos at organizations, tumanggap ng Presidential Awards

MANILA - Natuloy na rin ang inaabangang awarding ng Presidential Awards for Filipino individuals and Organizations Overseas 2021.

Tinanggap ng 56 natatanging Pilipino at mga organisasyon na naka-base sa ibang bansa ang Presidential Awards bago bumababa sa pwesto si Pangulong Duterte, noong June 29 sa Manila Marriott Hotel, Pasay City.

Ang Presidential awards ang pinaka-prestihiyoso at pinakamataas na parangal mula sa gobyerno at sa Pangulo ng Pilipinas na iginagawad sa Overseas Filipinos at organizations dahil sa kanilang pambihirang kontribusyon para sa mga Pilipino sa abroad at sa bansang Pilipinas.

Naantala ang awarding dahil sa pandemya kaya inatasaan ni Pangulong Duterte si Commission on Filipino Overseas (CFO) Secretary and Chairman, Retired Justice Francisco Acosta na igawad ang parangal at medalya sa awardees.

May 56 awardees sa iba-ibang katergorya, may 17 awardees sa Pamana ng Pilipino, 26 sa Banaag, 7 sa Lingkod sa Kapwa Pilipino, 5 sa Kaanib ng Bayan, at isang Special Citation.

“The President really regrets that he cannot personally make the conferment because as of now he has very pressing engagement in Davao even here in Manila. I don’t know if he was able to attend to them. So the best he can do is to designate me to make this award on his behalf,” sabi ni Secretary & Chairman Francisco Acosta, CFO.

Tatlong awardees ang Kapamilya at bahagi ng ABS-CBN at TFC News. Ginawaran ng Presidential Banaag award si Europe, Middle East at Africa Bureau Chief Rose Eclarinal. Tumanggap siya ng nominasyon dahil sa kanyang pandemic work at national community-funded project.

Sinuri rin ang kanyang kontribusyon bilang mamamahayag ng ABS-CBN News sa European continent sa loob ng mahigit isang dekada.

Tinanggap ng kanyang inang si Salud Eclarinal ang parangal.

Banaaag awardee rin ang Ireland-based correspondent na si Vanda Macion Brady dahil sa kanyang socio-civic work para sa Filipino diaspora sa Ireland.

“At least after 6 years of serving Filipino community ngayon narecognize din naman po yung paghihirap at hardwork na lahat ginawa ko para matulungan yung mga Pinoy at mabigyan pansin dito at sa buong mundo. So masayang-masaya po,” sabi ni Macion Brady.

Mula sa Germany naman ang correspondent na si Virgilio Quizon, Banaag awardee rin siya dahil sa Kunst Filipino na nagsusulong ng Filipino culture and tradition.

“This will be the 3rd presidential award, 2004 I was the recipient of Banaag award. In 2006, my association Ala Eh Germany, received a Linkapil award. Mahalaga ito hindi lang sa akin kundi sa mga pintor o artist na Pinoy din na nagpro-promote ng kanilang klase ng art worldwide,” sabi ni Cuizon ng Kunst Filipino, Banaag awardee.

May tatlo pang Baanag awardees mula sa UK, sina Elijah Paul Villanueva, Igorot UK Charity at Nancy de Jesus ng France.

Tumanggap naman ng Lingkod sa Kapwa Pilipino award ang Philippine Institute of Civil Engineering-Qatar Chapter (PICE Qatar), The Filipino Association in The Isle of Man mula UK at Batangas Association mula rin sa UK at Vivian Kiefer-Vargas ng Switzerland.

Kasama naman sa Pamana awardees ang dating East Grinstead Mayor Danny Favor sa UK, Aurtenciano Miranda Jr. sa Italy at Pamela Gotangco mula sa Switzerland.

“I’m really grateful na nare-recognized ng ating bansa yung all hard work na ginawa natin sa ibang bansa bilang Pilipinong visual artist”, sabi ni Gotangco, Pamana ng Pilipino awardee.

Sa Middle East, Pamana awardees din sina Ronald Nilo ng Qatar at Karen Graciles Remo ng UAE.

Tumanggap ang CFO ng 117 nominasyon mula sa 31 bansa para sa Presidential Awards 2021. Dumaan ang mga nominado sa masusi at mabusising proseso bago napili ang mga natatanging Pinoy at organisasyong nakabase sa iba-ibang panig ng mundo.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

