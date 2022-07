Natagpuang patay sa abandonadong bahay noong Huwebes sa Purok 6, Brgy. Landayan, San Pedro City, Laguna ang isang 7 taong gulang na batang babae.

7 anyos na batang babae, natagpuang patay sa isang abandonadong bahay at hinihinalang ginahasa pa sa Brgy. Landayan, San Pedro City, Laguna.

Arestado ang 2 menor de edad na suspek pic.twitter.com/SJhWOAIfGm — Dennis Datu (@Dennis_Datu) July 8, 2022

Walang saplot sa ibaba, at tinakpan ng unan at kulambo ang mukha at katawan ng biktima, na hinihinalang ginahasa. Naaresto naman ang 2 suspek na kapwa menor de edad na 16 at 17.

Sa inisyal na imbestigasyon, Miyerkoles pa ng gabi nang mawala ang biktima matapos utusan ng kaniyang ina na magcharge ng cellphone sa bahay ng kaniyang lola.

Nagsagawa ng paghahaban ang pamilya. Huwebes na ng hapon ng matagpuan ang biktima sa abandonadong bahay ilang metro mula sa kanilang bahay. May mga sugat din sa paa ang bata pero sa pagsusuri napag-alaman na kinain ito ng daga.

Natunton ang mga suspek dahil sa cellphone ng biktima na isinangla umano nila.

Nagpatulong umano ang mga suspek sa isang residente na maibenta ang cellphone pero dahil luma na, naisanla lamang ito sa halagang P300.

Agad na inaresto ng taumbayan ang mga suspek.

Umanin umano ang 17 anyos na suspek na ginahasa nya ang biktima habang hawak-hawak ng 16 na suspek. Sinakal din umano nila ang biktima hanggang sa mamatay.

Bago umano ang krimen, nag-inom pa sila ng alak at gumamit ng ilegal na droga.

Hawak na ng City Social Welfare and Development office ang mga suspek na kakasuhan ng rape with homicide.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News