Paglalagay ng 'security mark' sa mga vaccination card hinimok ng grupo ng LGUs

Watch more in iWantTFC

Dapat lagyan ng security mark ang mga coronavirus disease (COVID-19) vaccination cards para maiwasang ipeke ang mga ito, ayon sa grupo ng mga lokal na pamahalaan.

Nabanggit ito sa harap ng isyung kailangan maberipika kung peke o hindi ang ipinepresentang vaccination card sa mga tourist hub na pumapayag na makapasok ang mga turistang "fully vaccinated" na.

Ayon kay League of Provinces of the Philippines (LPP) President Presbitero Velasco Jr., dapat uniform ang lahat ng mga card para madaling beripikahin ang mga ito.

Dapat din anilang hayaan ang mga LGU na magdesisyon kung ire-require ang swab testing sa mga turistang bakunado na, bago makapasok sa kani-kanilang lugar dahil iba-iba ang kanilang mga requirement at sitwasyon.

"Yun naman po ang posisyon namin. 'Di naman po namin nilalahat 'yung ganyang requirement - 'yung testing bago pumasok. Discretion na po ng local chief executive 'yan. Maaaring marami na pong nabakunahan na kanilang residente katulad po sa Baguio," ani Velasco, na governor ng Marinduque.

"Pero sa iba naman po na maliit pa lang ang porsyento na nababakunahan, para ma-attain ang herd immunity, 'yan po ang bibigyan ng discretion na ma-impose ng testing requirements,” dagdag niya.

Samantala, tiniyak ng ilang lokal na opisyal sa Metro Manila na hindi mapepeke ang kanilang vaccination card.

Sa TeleRadyo, sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay na may inilagay na water mark sa kanilang vaccine card at makikita lang ito sa pamamagitan ng black light.

May QR code din ang card para iberipika ang detalye ng pasyente.

Sa Muntinlupa City, may QR code din ang kanilang vaccination card kung saan nakalagay ang datos ng pasyente tungkol sa una at ikalawang dose nito. Kailangan lang itong i-scan para maberipika.

Matatandaang ibinalik ng gobyerno ang patakarang magpresenta ng negative COVID-19 tests ang mga fully vaccinated na tuwing bibiyahe, kasunod ng anunsiyo ng Inter-Agency Task Force noong Linggo na maaari nang gamitin ang vaccine card para makalusot sa destinasyon.

Agad nagpahayag ng kanilang agam-agam sa polisiya ang mga lokal na pamahalaan, na nagsabing hindi umano sila nakonsulta.