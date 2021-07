Nagmahal sa tungkulin: Nurse sa C-130 crash inalala ng amang dating sundalo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sa bawat paghatid sa paliparan, pabalik ng trabaho, kinukuhanan parati ni retired Col. Wilfredo Tato ng video ang kaniyang anak na si 1LT. Sheena Alexandrea Tato.

Di pa man nakakaalis, sabik na ulit niyang makita ang kanilang "Rea."

Kaya naman ganoon na lang ang pagkabigla ni Wilfredo na labi na lang ni Rea ang umuwi sa kaniya.

Isa ang Philippine Air Force Nurse na si Rea sa 52 na nasawi sa bumagsak na C-130 aircraft sa Jolo, Sulu.

"Nag-text siya (Rea), 'Pa, takeoff na kami para Cagayan de oro.' Pagdating sa Cagayan de Oro, touchdown 'Pa takeoff na kami ng Cagayan de Oro punta na kami ng Jolo.' Tinatawagan ko sa cellphone niya walang sumasagot," ani Wilfredo.

"Biglang tumawag 'yung boyfriend niya, 'sir, nabalitaan mo na ba?' (Sagot ko) 'Ang alin?' 'Yung sinasakyan ni Rea nag-crash.' Tuliro kaming lahat, shocked ako. Sabi ko 'hindi ako maniniwala diyan. Hindi 'yan official communication.' Para akong buang na pasigaw-sigaw. Wala akong sinisisi sa Armed Forces of the Philippines (AFP), sino man sa tao sa mundo wala akong sinisisi. Dahil walang nakakaalam, ang Diyos lang ang nakakaalam sa kanilang destiny," dagdag ni Wilfredo, na humiling din ng panalangin para sa mga biktima ng plane crash.

Sa loob ng kampo lumaki si Rea, kung saan na-assign ang ama sa Pagadian.

Pangarap ni Rea na maging doktor, at pumasok sa militar bilang nurse, habang pinag-iipunan ng pamilya ang kaniyang pang-matrikula.

Hunyo nang muling nakasama ni Rea ang pamilya, ayon sa ama.

"Noong sinabi mong gusto mo mag-medicine, at dahil sa katayuan natin ay hindi ko makaya. Sayang anak, kung ngayon sana 'yon, kahit 10 beses ka pa mag-aral sa medisina, dahil ang katayuan natin ay nagbago na. Noong sinabi mo sa iyong nanay, 'Nay, Ma, sana makabili tayo ng ganito… Ano ba 'yung bagay na 'yon na sinasabi niya? Ang makabili ng 'Starbucks coffee’... Noong June 8 Dumating siya dito. Sabi ng nanay niya, 'Naalala ko 'nak, noong nasa mall tayo, 'nay bili tayo nito nay' ha. Ngayon 'nak, sobra pa riyan ang kaya nating bilhin. Natawa si Rea, ngumingiti," kuwento ni Wilfredo.

Ayon kay Wilfredo, madalas silang magkasama ni Rea noong ito’y ineensayo niya na makapasa at makapasok sa AFP.

Umiiiyak na kinuwento niya: "I have to confess that personally, hindi ko na-foresight 'yung pagiging flight nurse. Nasa bingit ng kamatayan ang kaniyang isang paa. Di 'ko na-foresight, kaya sinisisi ko ang aking sarili. Dahil sa aking sobrang pagmamahal sa aking anak, na siya namang nagmahal nang husto sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang miyembro ng PAF, tinupad niya at 'yun ang nangyari."

Sa ngayon, tanging hiling ng pamilya na huwag ibaon sa limot ang naging sakripisyo ni Rea sa bansa.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News