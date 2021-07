'Mataas na COVID-19 death rate posibleng dahil sa mga di makapagpagamot'

Watch more on iWantTFC

Sa kabila ng nakikitang pagbaba ng mga kaso sa ilang lugar sa bansa at pagbabakuna, bakit nga ba patuloy ang pagkamatay bunsod ng sakit?

Ang 1.76 porsiyentong case fatality rate o porsiyento ng mga nagka-COVID-19 na namatay ang sinasabing pinakamataas mula noong Abril.

Ipinaliwanag ni ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido na kahit pababa ang trend sa ibang lugar, mayroon pa ring iba na nanganganib ang health care at intensive care unit utilization rate.

Kaya hindi umano imposibleng may mga COVID-19 patient sa mga lugar na ito na hindi nakapagpagamot nang maayos.

Isa rin sa mga nakikitang dahilan ay ang tila mabagal na pagbabakuna lalo sa mga senior citizen.

"Kung titingnan ang vaccine data, less than 800,000 ang seniors na fully vaccinated. So lumalabas, less than 10 percent pa lang ng seniors ang nabigyan ng complete dose," ani Guido.

Kung may maganda man sa datos na inilabas ng Department of Health (DOH), ito ang 47,000 active cases noong Miyerkoles, na siyang pinakamababa mula pa noong Mayo 26.

Halos isang buwan na ring hindi umaabot sa 7,000 ang arawang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19.

Pero nagbabala si Guido na hindi pa rin dapat lubusang ikakampante ang nasa 5,400 average daily cases ng bansa.

"'Yong trend na nakikita natin, it's reversible any time. At our current level, hindi pa rin maganda na nasa 5,000 cases pa rin tayo... they have improved pero mataas pa rin ang numbers na nakikita," ani Guido.

Sa Timog Silangang Asya, ang Indonesia, Malaysia, Thailand at Pilipinas ang may pinakamaraming average daily cases.

Hindi gaya ng 3 ibang bansang pataas ang trend, nag-plateau na ang bilang ng mga kaso sa Pilipinas.

Pero tila may pagkakahalintulad ang trend ng Pilipinas sa naging trend ng Indonesia, na dapat maiwasan lalo't matapos ang ilang buwang pagkakapako sa 5,000 kaso ay biglang sumipa ang bilang ng mga nagkakasakit sa Indonesia bunsod ng Delta variant.

Kahit nakikita ang pataas na trend sa Malaysia at Thailand, nananatiling mas mababa ang bilang ng mga namamatay sa kanila.

"We could partially explain this also by the current percentage ng mga taong fully vaccinated na. If tingnan natin sa datos, Malaysia, 9 percent na ng population ang fully vaccinated. Thailand it’s at 4.4 percent at sa Pilipinas, 2.7 percent pa lang," ani Guido.

Target ng pamahalaan ng mabakunahan ang nasa 58 milyon ng populasyon bago matapos ang taon.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 5,484 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 1,455,585, kung saan 49,036 ang active cases o may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News