Mga kontrabando nasamsam sa inspeksiyon sa ilang kulungan sa Maynila

Ilang kontrabando gaya ng sigarilyo, baraha, mga patalim, improvised na armas, at cash ang nasabat sa operasyong "Oplan Greyhound." ABS-CBN News

Samu't saring kontrabando ang nakumpiska sa ginawang surprise inspection ng Manila Police District (MPD) sa ilang kulungan nitong nakalipas na 2 araw.

Ilang kontrabando gaya ng sigarilyo, baraha, mga patalim, improvised na armas, at cash ang nasabat sa "Oplan Greyhound."

Watch more on iWantTFC

Kasama sa mga ininspeksiyong pasilidad ang Manila Police District Station 3 at ang Station 9 nitong Huwebes.

Noong Miyerkoles naman ininspeksiyon ang Station 1, at Station 11, kung saan nakuha ang iba't ibang drug paraphernalia.

Dahil sa resulta ng operasyon, maghihigpit sa pagbabantay ng mga dadalaw sa mga inmate, ayon kay MPD Public Information Officer Police Capt. Philipp Ines.

"Ang purpose talaga nito, maging free from contraband ang mga kulungan natin. Palagi natin tinitignan kung saan tayo may pagkukulang at kung mayroon tayong pagkukulang sa mga measures dyan. Dadagdagan pa natin," ani Ines.

Ite-turnover sa mga jailer ang mga nakuhang cash at alahas para maibalik sa mga kaanak ng mga inmate.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News