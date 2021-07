Hirit ni Bello na alisin ang licensure exams umani ng samu't saring reaksiyon

MAYNILA — Umani ng sari-saring reaksiyon ang pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III kung saan pinalutang nito ang idea ng pagbuwag sa mga board at bar exams.

Tutol din si Chief Justice Alexander Gesmundo sa hirit ni Bello.

Ayon sa punong mahistrado, nirerespeto niya ang ideya pero tradisyonal na paraan ang bar exam para masala ang sinumang karapat-dapat pumasok sa legal profession.

Bukod dito, may batas din aniya sa pagsasagawa nito partikular sa rules of court. Hanggat hindi aniya ito nababago, tuloy-tuloy ang bar exams.

"I think we should maintain the bar examinations so that we can sift those who are competent, considering the nature of the legal profession. As you know, the legal profession is vested with public interest," ani Gesmundo.

Para naman kay Maria Soledad Mawis, chair ng Philippine Association of Law Schools, bagama't hindi siya tutol, dapat matiyak munang may sistema at pamamaraan para malaman kung ang mga estudyante at ang mga nagtapos ay may kakayahang maging abogado.

Kapag aniya nailatag ito at napatunayang practice-ready na ang mga estudyante, puwede nang balikan ang panukalang alisin na ang bar exams.

Tutol naman ang Philippine Nurses Association sa ideya ni Bello.

Giit ni Melbert Reyes, presidente ng grupo, mahirap unawain ang panukala dahil buhay ang nakasalalay sa kamay ng mga nursing graduate.

Check and balance aniya ang board exam kaya kung aalisin ito, babagsak ang competency ng Pinoy nurses at ang kalidad ng edukasyon sa nursing schools.

Bukod diyan, hindi rin aniya matitiyak ang kaligtasan ng publiko.

Imbes na tumutok sa panukalang ito, dapat aniyang lutasin ng gobyerno ang isyu sa kakarampot na pasahod at benepisyo ng nurses.