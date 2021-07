Gordon binatikos ang LTO sa kabagalan ng pagpapatupad sa Motorcycle Crime Prevention Act

MAYNILA - Ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes ang pagdinig sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng Motorcycle Crime Prevention Act.

Sabi ng chairman ng komite na si Senador Richard Gordon, malinaw na nadelay ang pagpapatupad ng batas.

"Ang LTO walang ginawa kundi mag-delay. Delayed in the release of motorcycle plates, delay in establishment of LTO-PNP control center, lahat delay. Delayed lahat. 'Yung law natin nagawa noon pang 2019 hanggang ngayon hindi pa napapatupad," aniya.

Sa timeline na ipinakita ni Gordion, Marso 8, 2019 nilagdaan ang batas. Noong Marso 14, 2019, nailathala ito sa Official Gazette at naging epektibo noong Marso 29, 2019. Noong Mayo 11, 2020 nalagdaan ang implementing rules and regulation o 14 buwan matapos malagdaan ang batas. Noong December 31, 2019 ang deadline naman ng Land Transportation Office para sa paglalabas ng lisensya.

Dumalo sa pagdinig si dating Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya.

Sinita siya ni Gordon na noong panahon ng panunungkulan nila ay nagpa-bidding sila kahit wala pang pondo, bagay na itinanggi ni Abaya.

"May item, may pondo sa General Appropriations Act. At noong inumpisahan ang procurement itinanong ng lto sa DBM kung kailangan ng multi-year obligation allotment. Ang sagot ng DBM sa LTO, hindi nyo kailangan dahil ang paggawa ng plaka ay bahagi ng inyong organic functions," paliwanag ni Abaya.

May provision din aniya sa national budget na puwede gamitin ang use of income provision, kaya tumuloy ang lto sa proyekto.

Sinita rin ni Gordon ang scheme na ipinapatupad ngayon ng mga dealer ng motorsiklo kung saan binabatak agad ang mga motorsiklo na hindi nahuhulugan at hindi pumapayag ng cash payment at ang gusto ay installment basis lamang.

Humarap ang isang testigo na nakaranas ng ganitong scheme.

Kuwento ni Rommel Baraquel, May 2019 bumili siya ng motorsiklo sa Naga Branch sa Cebu.

Dahil sa pandemya at lockdown nawalan siya ng trabaho at kinailangan din ma-quarantine.

Hindi siya nakapagbayad ng huling anim na buwan kaya't binatak ang kaniyang motorsiklo.

Humarap ang may-ari ng branch at sinabi na handa silang makipag-usap kay Baraquel para pag-usapan ang payment scheme.

Pero sita ni Gordon, may umiiral na loan moratorium dahil sa pandemya kaya dapat pinagbigyan siya sa ilang buwan na hindi siya nakakabayad.

Kaya sinabi ni Gordon, magsusulong siya ng batas na pupwedeng mangutang ang mga katulad ni Baraquel sa mga bangko ng gobyerno gaya ng LandBank.

Nilinaw din ni Gordon na nagpalabas na ng order ang Department of Trade and Industry na nagbabawal sa mga nagbebenta ng motorsiklo ang installment-only scheme.

Ibig sabihin, kung babayaran na agad ng buo ang motorsiklo ay dapat itong payagan.

Binanggit din ni Gordon ang mga kaso ng mga krimen na gawa ng riding-in-tandem na nangyayari aniya dahil sa kabiguang ipatupad ang batas.

Mula aniya Enero 1 hanggang Hulyo 7, nasa 152 ang mga nabiktima kung saan 125 ang patay, 25 ang nasaktan at 2 ang hindi nasaktan ng riding-in-tandem criminals.

Tinapos na ni Gordon ang imbestigasyon sa isyu na umabot ng pitong pagdinig at gagawa na ng committee report para pag-usapan sa plenaryo pagbalik ng kanilang sesyon.