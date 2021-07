Frozen, processed meat nakumpiska sa pantalan sa Northern Samar

ALLEN, Northern Samar - Aabot sa 347 pakete ng mga frozen at processed assorted meat ang nakumpiska ng mga kinatawan ng Bureau of Animal Industry Region 8 at Provincial Veterinary Office ng Northern Samar sa pantalan ng Allen nitong Lunes ng hapon.

Ayon sa impormasyon mula sa Northern Samar Information Office nasita sa quarantine checkpoint sa Balwharteco Port, Barangay Looc sa Allen, Northern Samar, ang isang pribadong sasakyan kung saan nakakarga ang 12 boxes ng mga processed meat products na nagkakahalaga ng aabot sa P80,000.

Napag-alaman pa na galing sa National Capital Region ang mga produkto at isinakay sa isang van at nakatakdang dalhin sa iba't ibang lugar sa Estern Visayas.

Walang naipakitang mga dokumento ang may-ari ng kargamento kaya ito kinumpiska. Isa rin itong paglabag sa administrative Order ng Department of Agriculture at paglabag din sa kautusan ng gobernador ng Northern Samar na nagbabawal sa pagpasok ng mga karneng baboy at pork products bilang tugon na rin laban sa African Swine Fever o ASF.

Ito'y paglabag din sa Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013 kung saan ang mga processed meat ay dapat nakalagay sa tamang lalagyan kung ito'y ibibiyahe.

Agad naman inilibing ang mga nakumpiskang produkto

- ulat ni Ranulfo Docdocan