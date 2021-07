Employer na nagpasweldo ng barya sa factory worker, iniimbestigahan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na iniimbestigahan ang employer na nagpasahod sa factory worker ng barya sa Valenzuela City, ayon kay Mayor Rex Gatchalian ngayong Huwebes.

“Na-COVID itong si Jasper So. Pinadala ng abugado nila sa akin yung resulta ng COVID kahapon pati yung MJ, yung parang admin head na kasa-kasama niya, na COVID silang dalawa,” pahayag ni Gatchalian.

Ito umano ang rason kung bakit natatagalan ang kompanya na tumugon sa mga rekisito ng lokal na pamahalaan kaugnay sa pagpapasara sa kanila.

“Sarado pa rin ang kanilang kompanya kasi hindi pa sila nakaka fully comply. Binigyan natin sila ng 14 days, wala pa tayo doon pero hindi pa rin sila nakakapag comply rin naman,” sabi ni Gatchalian.

Magugunitang sinuspinde ng Valenzuela City ang Nexgreen Enterprises matapos na magreklamo ang factory worker na si Russel Mañoza dahil pinasahod siya ng mga barya at iba pang paglabag ng nasabing kompanya.

“Meron kaming 20 na empleyado na halos pare-parehas yung circumstance kay Russel. Hindi man sila binayaran ng barya pero yung illegal dismissal, kulang pasahod, atraso sa backpay. Sa 20 na yun, lima na yung na-settle nila. Ibig sabihin nabayaran na nang maayos pati yung back wages na ayon sa computation na ihinain namin galing sa mga manggagawa,” sabi ni Gatchalian.

Kasama umano sa limang nabayaran si Mañoza, habang hinihintay pa rin nilang bayaran ng kumpanya ang natitirang 15 empleyado.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi rin ni Gatchalian na 16 sa 20 manggagawa, kasama rin si Mañoza, ang natulungang mahanapan ng bagong trabaho. Kasalukuyan aniya nag-aayos sila ng mga requirements.

“Yung 4 kaya hindi namin ma-place kasi hindi sila sigurado kung gusto muna nilang mag-trabaho. Kumbaga, humingi muna sila ng panahon para makapagisip-isip,” sabi niya.

Hindi pa rin aniya maibigay sa kaniya ng kompanya ang hinihingi niyang listahan ng mga kasalukuyan nitong manggagawa.

“Sumulat ako as early as last Friday asking for the complete roster. Ang sagot pabalik sa akin, hindi nila ma-provide sa ngayon dahil na COVID ang kanilang principals,” aniya.

Nais ni Gatchalian na makuha ang listahan para matulungan din ang mga ito na naapektuhan ng pagpapasara ng kompanya.

“Kailangan ko yung listahan ng empleyado. Yun naapektuhan at gusto naming tulungan. Ang natulungan namin yung mga tinanggal niya. Yung mga existing doon curious ako kung ba’t ayaw nila ibigay sa amin kasi ako nangangamba ako na may iba pa akong mahahanap doon sa 15 na naapektuhan,” sabi ni Gatchalian.

Bukod dito, hinihingi rin ng lokal na pamahalaan sa naturang kompanya ang pruweba na nagremit ito ng benefits ng mga manggagawa sa SSS, Pag-Ibig at PhilHealth.



“Hindi pa rin sila nakakapagbigay ng proof up to now so talagang alam natin hindi sila nagreremit, so malaki ang problema nila doon,” saad ng alkalde.

Maging ang isyu ng kopya ng cover ng passport ng employer na si So, ay ayaw din umanong tugunan ng kampo nito.

“Ang sagot ng abugado sa akin, kahapon ng hapon ko natanggap, may data privacy law daw at hindi nila ibibigay sa akin, which I find odd. I have a feeling na meron tayong potential—ayaw ko namang maging sure—baka may potential na problema ata yung sa papeles niya,” sabi ni Gatchalian.

Sabi ni Gatchalian na ipinaliwanag nila na bahagi ito ng due diligence ng lokal na pamahalaan dahil may nilabag na batas ang nasabing employer.



“Kailangan naming malaman kung sino ba talaga siya, potentially pwede namin yang ireklamo sa Bureau of Immigration. This morning, may meeting ako sa mga abugado ng city hall at i-insist ko yang passport na yan dahil naniniwala akong pwedeng ireklamo sa BID (Bureau of Immigration) at ipatapon kasi napakadali dapat magbigay ng copy ng passport. Wala na yang isyu ng data privacy,” sabi niya.

KAUGNAY NA BALITA: