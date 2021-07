Dagdag-kapasidad sa establisimyentong 'fully vaccinated' ang empleyado ipinanawagan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nanawagan ang ilang negosyante na dagdagan ang bilang ng customer na maaaring i-accommodate ng mga negosyong bakunado na ang mga tauhan.

Para kay Resto.PH president Eric Teng, mabibigyang-kumpiyansa ang mga pupunta ng restoran kapag bakunado na ang mga empleyado ng establisimyento.

"My interpretation is my employees are safe therefore sana we can be allowed more capacity, so if we are 100 percent vaccinated they can perhaps give us extra 10-20 percent seating capacity," ani Teng.

Isinusulong naman ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pagibigay ng dagdag-kapasidad sa mga establisimyentong may "micro-herd immunity" kapag bakunado na ang lagpas 80 porsiyento ng mga tauhan nito.

Ang may-ari ng Piandre Salon na si Andrea Lorenzana, nakiusap na kung puwede ay dagdagan ang mga customer na puwedeng serbisyuhan dahil nabakunahan na ang karamihan ng mga staff at stylist nila.

"Hopefully we can increase our capacity which will hopefully also increase our sales back to something more comfortable," ani Lorenzana.

Simula Hulyo 7, nasa 12,489,777 doses na ng COVID-19 vaccines ang na-administer. Sa bilang, 9,399,801 ang nagamit sa first dose habang 3,089,976 naman ang nakatanggap ng ikalawang dose.

Umarangkada na rin ang pagbabakuna sa mga economic frontliners, kung saan napapabilang ang mga nagtatrabaho habang COVID-19 pandemic.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News