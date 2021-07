3-M doses ng COVID-19 vaccines inaasahang dadating sa linggong ito

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Higit 3 milyong doses ng mga bakuna kontra COVID-19 ang nakatakdang dumating sa Pilipinas bago matapos ang linggong ito.

Dahil dito, inaasahang makakausad na rin sa mga susunod na araw ang pagbabakuna ng first dose sa ilang lugar, na natigil kamakailan bunsod ng kakulangan sa supply ng bakuna.

Matutuldukan na nitong gabi ng Huwebes ang mga araw na walang bagong delivery ng COVID-19 vaccines sa pagdating ng higit 1 milyong doses ng bakunang gawa ng AstraZeneca at donasyon ng Japan.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, puwede itong gamitin para sa unang limang priority groups.

"Once nakuha na namin 'yong stock ngayong gabi, ide-deploy na po namin 'yan bukas," ani Galvez.

Higit 2 milyong dose pa ng AstraZeneca ang matatanggap ng Pilipinas sa Biyernes, na donasyon ng COVAX Facility.

Darating din sa gabi ng Biyernes ang higit 132,000 doses ng Sputnik V mula Russia, kung saan 50,000 ay pang-second dose.

Susundan naman ito ng pagdating ng 37,800 Spuntik V doses sa Sabado.

Nakatakda namang i-deliver sa Hulyo 14 ang susunod na batch ng mga bakuna ng Sinovac.

Inaasahan ding darating ngayong Hulyo ang higit 3 milyong dose ng Janssen vaccine, na donasyon ng Amerika sa Estados Unidos.

Hindi umano bababa sa 100,000 doses ng Janssen ang matatanggap ng lahat ng rehiyon sa Pilipinas.

Ayon kay Galvez, walang palakasan sa pamamahagi ng mga bakuna.

"Wala po talagang favoritism ang ginagawa natin," ani Galvez.

Pumalag din si Galvez sa mga akusasyong hinijack ng gobyerno ang COVID-19 vaccines para sa pribadong sektor.

Hindi raw ito patas at malayo sa katotohanan.

Sa unang halos 250,000 Moderna doses na dumating sa bansa, kulang 100,000 lang ang pinaghatian ng mga bumiling pribadong kompanya habang higit kalahati ang napunta sa national government.

Ayon kay Galvez, bahagi talaga ng order ng gobyerno ang unang delivery ng Moderna dahil mas una itong pumirma ng supply agreement.

Naipakiusap lang umano nila sa manufacturer na bahagian ang pribadong sektor sa unang delivery.

Nanawagan din si Galvez na huwag gamitin ang bakuna sa politika.

"Please don’t use the vaccine as a political weapon. Nakikita namin sa mga posters, sila mismo ang kumukuha sa airport. It seems na parang sa kanila galing ang vaccine," ani Galvez.

Sa ngayon, nasa 3 milyon pa lang sa target na 70 milyong Pilipino ang fully vaccinated.

Sa kabila nito, naniniwala si Galvez na kaya pa ring mabakunahan ng first dose ang 70 milyong Pilipino bago matapos ang Nobyembre.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News