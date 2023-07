MAYNILA — Inilunsad ng mga empleyado ng iba't ibang sangay ng Unibersidad ng Pilipinas sa bansa ang UP FIGHT Salary Network para ipanawagan ang pagtataas sa sahod ng mga empleyado.

Ayon sa grupo, mahigit 1,000 empleyado ng UP ang nakatatanggap ng buwanang sahod na nasa salary grade (SG) 1-3 o aabot sa P13,000 hanggang P14,678, na mas mababa pa umano sa kasalukuyang miminum wage kasunod ng ipinatupad na P40 wage increase.

Lagpas din umano sa kalahati ng mahigit 12,500 na empleyado ng UP ang nasa SG 1-10 o sumasahod ng P13,000 hanggang P23,000 na malayo umano sa P25,248 na family living wage ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation.

Hindi umano ito dapat nararasanan ng mga empleyado ng unibersidad, ayon kay UP Workers' Alliance President Jonathan Beldia.

"This kind of suffering is unacceptable, especially in a national university where our staff, employees, teaching personnel, and other workers go above and beyond to serve the nation. UP should be a model institution that promotes the welfare and well-being of its personnel," aniya.

"Layunin natin na isulong at makamit ang makabuluhan, significant, mahalaga, makatuwiran, at makatarungang pagtaas ng sahod ano man ang nature ng appointment mo, regular man, permanente, non-UP, UP con, iba't ibang nature ng appointment at kasama sa laban na ito," dagdag ni Beldia.

Kabilang sa mga ipinanawagan ng grupo ang pagtataas sa salary grade 4 ng mga empleyado na sakop ng SG 1-3, gawing SG 15 ang entry level na sahod ng professional level na REPS at administrative staff, gawing SG 16 ang entry level salary ng Instructor 1, at itaas ang lecturer's fee.

"Kasi ang SG 1, P13,000, divide mo by 22 working days ay P590.90 lang, compared na pribado, may P570 at may dagdag na P40 na inaprubahan nitong June ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Ang laki ng diperensya sa SG 1," paliwanag ni Beldia.

Iginiit din ng UP FIGHT Salary Network ang pagtiyak na nasa oras ang pasahod sa mga kontraktwal na empleyado at pagbibigay sa mga ito ng tamang benepisyo.

"The UP administration should secure an increased budget to provide livable wages. They can't just stand by and do nothing amid the national government's push for increased contractualization and stagnation of wages," ayon kay Early Sol Gadong ng All UP Academic Employees Union.

"Faculty personnel in the University of the Philippines suffer problematic situations such as unequal pay and compensation for Integrated School and Rural High School teachers. Instructors' and Lecturers' Fees have not increased since 2019 amidst the skyrocketing prices of goods and services due to the high levels of inflation," paliwanag naman ni Perlita Rana, National President ng All UP Academic Employees Union.

Giit ng grupo, dapat agad itong solusyunan ng UP Board of Regents dahil may kapangyarihan umano ang mga ito na taasan ang kanilang suweldo kung gugustuhin alinsunod sa UP Charter of 2008.

"May kapangyarihan ang Board of Regents na magtakda ng kanyang sariling compensation package sa kanyang mga empleyado sa usapin ng benepisyo, salary... Itong laban natin hindi natin kaya mag-isa... It's a people's action, hindi iyan ibibibay nang kusa ng UP, dapat iyan ipaglaban, hanggang sa taas, hanggang sa DBM, hanggang sa Malacañang," ayon kay Beldia.

KONTRAKTWAL GAWING REGULAR

Hinihiling din ng Alliance of Contractual Workers sa UP na gawing regular ang kanilang hanay at taasan ang sahod upang makaagapay sa patuloy na tumataas na presyo ng bilihin.

"Ang aming panawagan sa administrayon ng UP ay una, ibalik sa buwanan ang salary scheme ng mga JO/COS o non-UP contractual. Magkaroon ng maka-kawaning polisiya ang Unibersidad para iwaksi ang no work, no pay policy nito sa mga non-UP at COS," ayon kay Theresa Reamon mula sa Alliance of Contractual Employees ng UP.

"Pangalawa, tiyakin na natatanggap ng mga manggagawang kontraktwal ang kanilang sahod sa tamang oras. At pangatlo, dapat ay tugma, itama ang Salary Grade ng mga kontraktwal sa kanilang ginagampanang trabaho. Dahil karamihan sa amin ay hindi akma ang sinasahod sa ginagawang trabaho," dagdag niya.

Umaasa naman ang mga security personnel o guwardiya na nagtatrabaho sa UP na direkta na silang magtatrabaho para sa unibersidad at hindi na dadaan pa sa agency.

"Nananawagan po kami sa University na sana po pakinggan kami ng pangulo ng University na i-direct hiring na lang po kami... Sana makinig po ag administrasyon ng UP sa aming panawagan at baguhin din po ang computation ng mga pagbibigay ng overtime sa mga guwardiya natin," ani Domingo Padua, presidente ng Nagkakaisang Guwardiya sa UP Diliman.

