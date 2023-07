MAYNILA — Hindi konektado sa trabaho ang pamamaril sa tabloid photojournalist na si Joshua Abiad noong Hunyo 29, sabi ng pulisya ngayong Biyernes.

"Based sa investigation hindi siya media-related, unang-una wala naman natatanggap na death threat si Abiad," sabi ni PCol. Melecio Buslig, deputy district director for operations ng Quezon City Police District (QCPD).

Pero inaalam pa rin aniya kung ano ang tunay na motibo sa pamamaril.

"Once ma-arrest ang perpetrators, we will know the motive," sabi ni Buslig.

Naglabas na ng 2 larawan ng persons of interest ang QCPD matapos mag-backtrack sa mga CCTV footage sa lugar.

Ayon sa pulisya, maaaring magkaroon na sila ng malaking breakthrough sa mga susunod na araw.

Samantala, bumuo ng 5 tracker teams ang task force na tumututok sa pamamaril kay Abiad at mga kaanak.

Nasa 80 porsiyento na umano ang QCPD sa pag-iimbestiga sa nangyari.

Tiniyak ng pulisya na ligtas na ang mga biktima kasama si Abiad at isa pang bata.

Namatay ang kasama nila noon sa sasakyan na 4 anyos na bata.

Watch more News on iWantTFC