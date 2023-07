MAYNILA — Pormal nang naupo bilang acting regional director ng Metro Manila police si PBGen Jose Melencio Nartatez Jr., dating intelligence chief ng Philippine National Police.

Pinalitan ni Nartatez si PMGen Edgar Alan Okubo na nanilbihan sa National Capital Region Police Office (NCRPO) nang 4 na buwan. Pamumunuan naman ni Okubo ang Directorate for Police Community Relations sa Camp Crame.

Mismong si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang nag-preside ng turnover ceremony sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan.

Sa pag-upo bilang regional director ng NCRPO, agad iniutos ni Nartatez na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad.

"I am ordering each and every chief of police to have the numbers of these barangay captains. Without these numbers papaano sila makakatawag sa inyo 24 hours? Kaya sila pumupunta sa media, so I will be expecting these numbers," ani Nartatez.



Bago maupo bilang direktor ng NCRPO, na-assign si Nartatez bilang direktor ng Calabarzon police, Directorate for Comptrollership at Directorate for Intelligence.

Kabilang siya sa Philippine Military Academy (PMA) Tanglaw Diwa Class of 1992 at tubong Ilocos Region.