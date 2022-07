Hinimok ngayong Huwebes ni Vice President Sara Duterte ang mga nagsipagtapos sa isang kolehiyo sa Cavite na pagserbisyuhan at mahalin nila ang bansa.

"As you move forward to reach the goals you have charted for yourselves, may you constantly be reminded that as citizens, you have a duty to our country — to serve, protect, and love our motherland," ani Duterte sa kaniyang talumpati sa pagtatapos ng 400 estudyante ng Emilio Aguinaldo College-Cavite sa Dasmariñas.

Ayon kay Duterte, na siya ring nagsisilbing education secretary, bagaman malaki ang epekto ng COVID-19 pandemic sa sektor ng edukasyon, patunay ang pagtatapos ngayong Huwebes na hindi nahadlangan ng pandemya ang pagpupursigi ng mga estudyante para makapag-aral at maabot ang pangarap.

Nawa'y maging halimbawa umano para sa mga nagtapos ang buhay ni Emilio Aguinaldo, na matapang na hinarap ang mga hamon ng kaniyang henerasyon.

Aminado ang bise presidente na hindi siya karaniwang dumadalo ng graduation. Kahit siya noon, hanggang high school lang siya aniya sumama at sinabihan pa niya ang kaniyang mga magulang na maiinip lang sila sa matagal na pag-upo sa programa.

Pero ngayong naiimbitahan na siya, naisip umano ni Duterte na mahalaga ang graduation hindi lang sa mga nagsipagtapos pero para rin sa mga magulang at lahat ng tumulong sa mga estudyante.

Kabilang ang mga nagsipagtapos ngayong Huwebes sa unang batch ng mga estudyanteng sumailalim sa K-12 program.

Ayon sa mga estudyanteng nakapanayam ng ABS-CBN News, naniniwala silang mas handa sila sa realidad ng buhay sa labas ng paaralan gayong mas mahaba ang kanilang pinag-aralan.

Hindi rin pabor ang ilan sa kanila na tanggalin ang K-12 gayong mas naihahanda umano nito ang mga mag-aaral bago ang employment.

Sa usapin naman ng face-to-face classes, sinabi ni Dasmariñas Mayor Jenny Barzaga na handa ang kanilang lungsod na ipatupad ang 100 porsiyentong face-to-face gayong kaunti na lang ang active COVID-19 cases.

Ayon naman kay Emilio Aguinaldo College President Jose Paulo Campos, marami na rin sa kanilang kurso ang face-to-face na ang set-up sa pagtuturo.

Pero aminado umano si Campos na hindi rin agad maiaalis ang online learning dahil sa ilang hamon ngayon tulad ng pagmahal ng presyo ng petrolyo.