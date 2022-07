Ilang instant noodle products pinapa-recall sa Europa

Watch more News on iWantTFC

Pinare-recall ng ilang bansa sa Europa ang ilang uri ng instant pancit canton at noodle products na popular sa Pilipinas dahil nakitaan umano ng isang uri ng kemikal.

Sa magkakahiwalay na abiso, pinare-recall ng mga awtoridad sa Ireland, Malta at France ang ilang klase ng Lucky Me! noodle soup at pancit canton.

Bagaman galing sa magkakaibang bansa ang mga abiso, pare-parehong idinahilan sa mga abiso na kaya pinare-recall ay dahil nakitaan ang mga produkto ng ethylene oxide.

Ang ethylene oxide ay kemikal na isa umanong uri ng pesticide at hindi awtorisadong gamitin sa mga pagkain sa European Union.

Kung nabili na, inabisuhan ang mga konsumer na huwag itong kainin, ibalik sa pinagbilhan o sirain.

Sa ngayon, wala pang naiuulat na negatibong epekto ang pagkain sa partikular na brand ng pancit canton.

Ayon naman sa Department of Health, iniimbestigahan na ng Food and Drug Administration (FDA) ang nasabing brand.

Wala pang pinapa-hold na mga produkto sa bansa, lalo't patuloy na kumukuha ang mga awtoridad ng detalye at bineberipika ang mga ulat, sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa isa namang pahayag, sinabi ng Monde Nission na walang nilalagay na ethylene oxide sa mga produktong Lucky Me.

Ayon sa kanila, ang ethylene oxide ay karaniwang kemikal na ginagamit para sa treatment ng spices, seeds at para makontrol ang pagdami ng mikrobyo sa mga produktong pang-agrikultura.

Maaari pa rin umanong makita ang trace ng kemikal kahit pa naproseso na sa mga seasoning at sauce.

Tiniyak naman ng kompanya sa publiko na lahat ng produkto na Lucky Me ay rehistrado sa FDA at US FDA safety standards pagdating sa usapin ng ethylene oxide.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News