TINGNAN: 95 baby pawikan pinakawalan sa Davao Oriental

Aabot sa 95 na mga baby pawikan ang pinakawalan nitong Martes ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) at Municipal Agriculture Office sa baybayin ng San Francisco, Central, bayan ng Manay, Davao Oriental.

Ang mangingisdang si Roger Saut ang nakadiskubre sa mga pawikan hatchling.

Binigyan siya ng lokal na pamahalaan ng cash incentive.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Manay, ang mga namataang pawikan ay indikasyon ng masiglang ocean ecosystem.

"We are thankful to the fishermen, our partners and guardians of the environment in saving our marine wildlife species," ani Manay Mayor Japhet Quibo.

Pinuri rin ng Department of Environment and Natural Resources ang lokal na pamahalaan dahil sa mabuting implementasyon ng kanilang Turtle Conservation Program.

Batay sa batas​, itinuturing na endangered species ang mga green sea turtle.

— Ulat ni Hernel Tocmo

