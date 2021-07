Pagdating ng Sputnik V vaccines muling naantala

Hulyo 1 pa naka-schedule bakunahan ng Sputnik V component 2 o second dose si Adelaida Javier.

Pero halos 1 linggo na ang lumipas, naghihintay pa rin si Javier ng tawag kung kailan makukumpleto ang bakuna.

"Wala raw dumating na gamot," ani Javier.

"'Pag hindi masundan ng saksak na pangalawa, baka hindi mabuo 'yong gamot, hindi tumalab. Kaya kailangan sundan ng isa pa," dagdag niya.

Kasama ang 50,000 doses ng component 2 sa 170,000 doses ng Sputnik V vaccines na nakatakda sanang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ng Miyerkoles.

Pero hindi muna ito matutuloy, ayon sa National Task Force (NTF) Against COVID-19.

Paliwanag ni NTF deputy chief implementer Vince Dizon, nagkaroon ng issue sa packing ng mga bakuna kaya naantala ang delivery.

Pero isasakay na rin aniya ang mga ito sa susunod na available flight at inaasahang darating na rin sa bansa sa mga susunod na araw.

Noong nakaraang buwan, naantala rin ang delivery ng Sputnik V component 2 dahil naman sa isinagawang upgrade sa bakuna.

"Inaayos nila 'yong pangalawang bakuna para maging ganap na epektibo ito para sa mga lumalabas na makabagong variant ng COVID," paliwanag ni NTF Spokesperson Restituto Padilla Jr.

Naniniwala naman ang Food and Drug Administration na mataas pa rin ang proteksiyong ibinibigay ng Sputnik V kahit abutin nang 42 araw ang pagitan ng una at ikalawang dose, base sa pag-aaral ng vaccine expert panel.

Pero dahil 2 linggo nang atrasado ang dating ng bakuna ng Sinovac, kapos na ang supply ng maraming lungsod sa Metro Manila.

Wala munang first-dose vaccination sa Malabon City simula Miyerkoles at isinara rin ng lungsod ang pinakamalaking nitong vaccination site.

Sa maliliit na vaccination site muna isasagawa ang rollout ng second dose.

"Pasensiya muna sila at tayo po ay naubusan ng vaccine. Tatawagan po kayo kung kailan tayo magkakaroon ng vaccine ulit," ani Malabon public information officer Bong Padua.

Sa Quezon City, Makati, Pasay, Valenzuela, Navotas, Muntinlupa at Las Piñas, puro second dose na lang din ang ibinabakuna ngayon.

Sampung araw naman nang walang natatanggap na COVID-19 vaccines mula sa national government ang Parañaque kaya Biyernes pa sila huling nakapagbakuna ng unang dose.

Tiniyak naman ni vaccine czar Carlito Galvez na higit 16 milyong doses ng COVID-19 vaccines ang inaasahang darating sa bansa ngayong Hulyo at 14 milyong doses sa susunod na buwan.

Ayon sa Department of Health, hindi pa kailangan ng COVID-19 booster shots o ikatlong dose sa Pilipinas ngayon, lalo't limitado pa ang supply ng bakuna.

"Sa ngayon, wala pa pong sapat na ebidensiya na makakapagsabi na kailangan na bigyan ng booster ang ating mga kababayan," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Samantala, pinaalalahanan ni Galvez ang mga indibidwal o grupo na iwasang mag-post ng ads sa COVID-19 vaccination sites, at huwag pulitikahin ang programa sa pagbabakuna.

Pinasisilip ng NTF sa Department of the Interior and Local Government ang mga ulat kaugnay ng posters at tarpaulins sa vaccination sites na may pangalan ng mga politiko o political groups.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News