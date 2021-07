Pamilya ng pinatay na OFW sa UAE, hiling ang hustisya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nanawagan ng tulong ang asawa ng isang overseas Filipino worker na napatay sa Sharjah, United Arab Emirates nitong nakaraang buwan.

Ayon kay Ariel Santos, matagal nang nagrereklamo ang kaniyang misis na si Shiegrid Santos sa pangmamaltrato ng amo.

May dalawang taon na umanong nagtatrabaho bilang kasambahay ang kaniyang asawa.

“Matagal na pong nagrereklamo, noong wala pa pong pandemic, nagrereklamo po 'yan. Kinukulong po siya tapos di pinapakin, binubugbog,” sabi ni Ariel sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Sabi ni Ariel, walang nagawa ang kaniyang asawa kundi tiisin ang pang-aabuso sa kaniya.

“Nagtitiis na lang po. Sabi ko pag lumabas siya kasama ang amo niya tumakas po siya. Pwede naman po siya tumakas, di ko alam kung bakit hindi siya tumakas. Mahigpit daw po masyado 'yung amo niya,” sabi niya.

Bukod sa pangmamaltrato, hindi rin umano napapasahod sa takdang panahon at tamang halaga ang kaniyang asawa.

Napatay umano ang 40-anyos na taga-Pampanga na OFW matapos na makaalitan ang kaniyang amo. Kasalukuyang nakakulong na ang amo nito at tatlong iba pa na sangkot umano sa krimen.

Hunyo 24 naiulat ang pagkamatay ng OFW sa Sharjah police.

“Noong July 2 po doon ko lang nalaman, tumawag sa akin ang OWWA (Overseas Workers Welfare Administration). Sabi sa akin ng OWWA may tatawag sa iyo na taga DFA (Department of Foreign Affairs). Tinatanong ko kung bakit, sila na lang daw magdedetalye sa akin kung ano nangyari sa misis ko. Kinabahan na po ako. Tumawag sa akin 'yung DFA, ibinalita sa akin na namatay na daw po asawa ko,” sabi ni Ariel.

Tiniyak naman ng konsulado na gagawin ang lahat para mabigyang katarungan ang sinapit ng OFW. Makikipagtulungan rin ang UAE Ministry of Foreign Affairs at law enforcement agencies para sa imbestigasyon.

Samantala, nangako rin ng tulong si OWWA Administrator Hans Leo Cacdac.

“'Yung next step ay pagsasaayos ng paperworks, authorization for the DFA to process 'yung repatriation ng human remains, and then of course kung merong criminal case na bumabalot sa kasong ito, dapat malaman ni sir (Ariel) estado ng kaso at kung ano 'yung magiging proseso tungo sa paglilitis,” paliwanag ni Cacdac sa parehong panayam sa TeleRadyo.

- May ulat ni Rachel Salinel