Mga evacuation center, mga lumikas dahil sa aktibidad ng Taal Volcano dumami

Evacuees sa Ticub Elementary School sa Laurel, Batangas noong Hulyo 4, 2021 sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Mark Demayo, ABS-CBN News

Nadagdagan pa ang mga evacuation center at bilang ng mga pinalikas sa Batangas sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Taal.

Itinaas na sa 27 ang mga evacuation center mula 23 para maiwasan ang siksikan ng mga tao, ayon sa ulat ng Batangas provincial government.

Umakyat naman na umano sa 1,218 pamilya o 4,465 indibidwal ang nasa evacuation centers mula 1,044 pamilya o 3,480 indibidwal.

Samantala, umabot naman sa P1.7 milyon ang halaga ng pinsala sa mga palaisdaan at mga taniman dahil sa pag-aalboroto ng bulkan.

Mahirap umano para sa mangingisdang si Martin Ornales na kumita dahil limitado na nga ang galaw bunsod ng pandmeya, may dagdag pang restrictions dahil sa bulkan.

Hindi raw niya mapakain ng regular ang mga isda.

"Mahina po ang paglaki [ng isda] kaya minsan kami'y natatalo dahil ang feeds namin, mataas... bawas kita," ani Ornales.

Pumalaot si Ornales gayundin ang ibang mangingisda sa Taal Lake para magpakain ng mga alaga.

Ito'y kahit hindi kinikilala ng Department of the Interior and Local Government ang ipinatutupad na window hour ng mga local government unit (LGU) sa Batangas para pabalikin pansamantala ang mga residente.

Pagbabakuna sa evacuees

Tuloy-tuloy din ang pagbabakuna sa mga lumikas upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa evacuation sites.

Prayoridad umano rito ang mga matatanda at may sakit.

Nagpadala ng bakuna sa Batangas ang iba-ibang LGU tulad ng Taguig, Quezon City, Mandaluyong, Marikina at Maynila.

Ayon kay Dr. Benbenato Garcia, municipal health officer ng Laurel, kumpleto rin ang mga doktor sa mga evacuation area.

Tumutulong din umano ang mga barangay health worker at Department of Social Welfare and Development para mag-monitor ng sitwasyon ng mga evacuee at matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Nasa Alert Level 3 pa rin ang Taal habang nananatiling mataas ang aktibidad nito, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ayon sa Phivolcs, umabot sa 55 ang mga naitalang volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras.

Nagkaroon din ng mahinang pagputok nitong madaling araw ng Miyerkoles.

