Lalaking wanted sa kasong pagpatay, huli sa Zambales

ZAMBALES - Nahuli sa ikinasang surveillance at manhunt operation ng pulisya ang isang suspek na wanted sa kasong pagpatay sa probinsya na ito nitong Lunes.

Kinilala ang suspek na si Primo Bonachita, Jr., isang driver na kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide and damage to property noong nakaraang buwan.

Ang pag-aresto kay Bonachita ay dahil daw sa tulong ng isang real-time tip, ayon sa awtoridad.

Ang suspek ay nakakulong na sa San Felipe Municipal Police Station lockup jail sa Zambales.

- Ulat ni Gracie Rutao