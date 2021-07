Hiwalay na espasyo para sa mga bakunadong manggagawa isinusulong

Watch more in iWantTFC

Limitado pa rin ang bilang ng mga manggagawang nakakapasok sa opisina dahil sa COVID-19 pandemic.

Dahil dito, isinusulong ni Presidential Adviser Joey Concepcion na kapag pumalo na sa 80 porsiyento ng mga empleyado sa isang opisina ang nabakunahan, dapat madagdagan na rin ang puwedeng pumasok.

"That's one of the reasons why you have less activity. People are not going out, staying at home, doing Zoom meetings," ani Concepcion.

Ang isa pa umanong isinusulong ay ang "safe spaces" para sa mga bakunado o pagkakaroon ng espasyo at mas maluwag na patakaran sa mga manggagawang nakatanggap na ng COVID-19 vaccine.

"Unvaccinated people will be allowed... to stay in the same area of workplace but they will be required to wear basically face mask and face shield," paliwanag ni Concepcion.

Wala naman daw diskriminasyon dahil papapasukin naman lahat ng kostumer sa establisimyento.

Sa restaurant, halimbawa, ang safe space ay puwedeng hiwalay na lugar para sa mga bakunado, senior citizen at hindi bakunado, pero lahat ay puwedeng pumasok.

"The vaccinated seniors will have a different area. The vaccinated and unvaccinated can share a different area as well. Definitely, the outdoor area should be considered for whether vaccinated or not," ani Resto.ph President Eric Teng.

Inihirit din ng restaurant owners na kapag mayorya na ang nabakunahan, buksan na rin kahit 2 sinehan lang sa mall: isa para sa mga bakunado at isa para sa mga hindi pa naturukan.

Kapag binuksan kasi umano ang mga sinehan ay maraming kakain pagkatapos manood.

"When you go to a shopping center, the movie is a very important part of that consumption pattern," ani Teng.

Ayon sa grupo, kung maraming negosyo pa ang magbubukas dahil mas marami ang makakalabas, mabubuhay ang ekonomiya kahit nandiyan ang pandemya.

Target ng pamahalaang mabakunahan ang hindi bababa sa 58 milyon ng populasyon bago matapos ang taon.

Sa huling tala, nasa 11.9 milyong dose ng COVID-19 vaccines na ang naiturok sa Pilipinas.