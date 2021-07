Bayan Mo, I-Patrol Mo: Malakas na pag-ulan nagdulot ng pagbaha sa QC, San Mateo

MAYNILA — Ilang bahagi ng Quezon City at karatig-lalawigan na Rizal ang binaha dulot ng malakas na pag-ulan nitong Martes.

Sa Batasan Hills, Quezon City, pasado 4:00 ng hapon, kita sa mga larawan ni Bayan Patroller Edmon Dionillo ang pagbaha sa kanilang lugar.



Aniya, tumagal ang malakas na ulan nang isang oras at kalahati. Dahil dito, umapaw ang creek na malapit sa kanila na nagdulot ng pagbaha.

Sa ngayon, humupa na ang tubig baha, ani Dionillo.

Rumaragasa namang tubig na mula umano sa bundok ang nakuhanan ni Bayan Patroller Danica Valdez sa Sta. Barbara, Villas 1, Barangay Silangan, San Mateo, Rizal bandang 3:45 ng hapon.

"Landslide prone din po ung area namin... Madalas po itong mangyari kaya po pag nalakas ang ulan natatakot na po kami kasi last time po, nagkaroon na ng landslide dito sa'min," ani Valdez.

Aniya, hindi naman sila nawawalan ng imbak na pagkain, gasolina sa motor at sasakyan, reserbang tubig at iba pang kailangan lalo na ngayong madalas umuulan.—May ulat nina Cielo Gonzales at Sarah Sales, Bayan Mo, I-Patrol Mo

