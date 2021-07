Duterte nagbabala sa mga magbebenta ng COVID-19 vaccines

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagbebenta ng COVID-19 vaccines na inaalok ng gobyerno.

Pinakakasuhan na agad ni Duterte ang mga mahuhuling nagbebenta nito.

"Again, let me reiterate to everyone: The COVID-19 vaccines given by the government are not for sale. They are given to our poor people for free. Not only to the poor but to the rich so they opt to have vaccinations in the vaccination centers," ani Duterte sa isang televised address noong Martes.

"Huwag ninyong gawin 'yan kasi… Nagwa-warning lang ako, huwag ninyong gawin. Kagaya ng droga, huminto kayo. So do not press your luck too far. You might regret it," dagdag niya.

Nabanggit ito ni Duterte kasunod ng pag-aresto sa isang nurse at medical technologist na napag-alamang nagbebenta umano ng Sinovac vaccine sa halagang P2,000 para sa dalawang doses.

Matatandaaang nagbigay na rin ng babala ang Department of Health at ang Philippine National Police kaugnay dito.

May napaulat na rin dating insidente ng pagbebenta umano ng vaccine slots sa San Juan at sa Mandaluyong na inimbestigahan ng mga awtoridad.

Samantala, nabanggit na rin ng Philippine National Police na nakikipagtulungan sila sa Food and Drug Administration at sa National Bureau of Investigation at Department of Health para matigil ang ilegal na pagbebenta ng bakuna.

Nasabi rin ng PNP na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa iba pang grupong gumagawa ng aktong ito.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News