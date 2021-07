DOH umaming 'nagkamali' sa pagsabing 'low risk' na ang Pinas sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Aminado ang Department of Health (DOH) na nagkamali ito sa paraan ng pagsabi na "low risk" na ang Pilipinas sa COVID-19.

"Siguro mali din talaga ang framing ng communication natin na low risk na 'yung bansa but there was no intent for DOH to pronounce or announce that the Philippines is at low risk and that we can be complacent already," paliwanag ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Una nang sinabi ng World Health Organization na kailangang maging maingat ang DOH sa mga pahayag nito.

Aminado ang DOH na nagkamali sila sa paraan ng paglahad ng sitwasyon ng COVID-19 sa bansa.

Samantala, pinaalalahanan din ng ahensiya ang publiko sa kahalagahan ng pagtanggap ng ikalawang dose ng bakuna para lubos na makuha ang proteksiyon mula rito.

Lumalabas kasi sa pag-aaral na ang mga taong tinuturing na fully-vaccinated na ay mas mababa ang tsansang maospital o mamatay kasunod ng pagkakasakit dahil sa Delta variant.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News