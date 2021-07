Davao Region nakatanggap ng dagdag na 72,000 doses ng Sinovac vaccine

DAVAO CITY - Nakatanggap ng dagdag na 72,000 doses ng Sinovac COVID-19 vaccine ang Davao Region Miyerkoles ng umaga.

Samantala, mahigit 50,000 sa Davao City ay fully vaccinated na laban sa COVID-19.

Nakapagtala ang Davao City Vaccination Cluster ng 52,038 na Dabawenyo ang nakatanggap na ng kanilang pangalawang dose ng bakuna.

Nakapag-administer na rin ang siyudad ng 248,285 para sa first dose.

Nakumpleto na ang bakuna sa 27,247 na health workers na kabilang sa A1 priority list, habang 13,072 ang fully vaccinated na senior citizens (A2), 11,579 ang fully vaccinated sa persons with comorbidities (A3).

Nakatanggap na rin ng first dose ang 30,720 na economic workers na kabilang sa A4 group at 6,685 indigents (A5).

Ang mga bakunang naibigay sa Davao City ay ang Pfizer, Sputnik V, Sinovac, at AstraZeneca.

"We have already consumed all our supply of Pfizer vaccines. What we are using now is the Sinovac for the A4 category or frontline workers. Hopefully, we can speed up our vaccination to slow down our cases even if we cannot achieve herd immunity in time – that is our hope,” ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Sa kasalukuyan, mayroon nang 25,851 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Davao City, kung saan 4,246 nito ay mga aktibong kaso.

-- Ulat ni Hernel Tocmo