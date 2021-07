19 labi mula sa C-130 crash, tukoy na ang pagkakakilanlan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Natukoy na ang pagkakakilanlan ng 19 na sundalong biktima ng pagbagsak ng C-130 military aircraft sa Patikul, Sulu.

Aabot sa 12 bangkay ang naiuwi na sa kanilang pamilya. Ang isa rito ay nailibing na. Pito pa sa nakilalang mga labi ang inihahanda para sa air at land transport para maiuwi sa kani-kanilang pamilya.

Kabilang sa mga natukoy nang nasawi ang mga sumusunod:

PHILIPPINE AIR FORCE

Maj. Emmanuel Makalintal

Maj. Michael Vincent Benolerao

1Lt. First Lieutenant Joseph Hintay

TSgt. Mark Anthony Agana

TSgt. Donald Badoy

SSG Jan Neil Macapaz

SSG Michael Bulalaque

Sgt. Jack Navarro



Capt. Higello Emeterio - AFP Medical Corps

1Lt. Sheena Alexandria Tato - AFP Nurse Corps

PHILIPPINE ARMY

Sgt. Butch Maestro

PFC Christopher Rollon

PFC Felixzalday Provido

PVT Raymar Carmona

PVT Vic Monera

PVT Mark Nash Lumanta

PVT Jomar Gabas

PVT Marcelino Alquisar

PVT Mel Mark Angana

Sa pasahero ng C-130 flight, 12 ay mula sa Philippine Air Force at 84 ay nasa Philippine Army.

Nasa 30 ang kasalukuyang inaalam ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng DNA tests at pagsusuri gamit ang dental records.

"This is a very hard task since the cadavers were beyond recognition - but we have experts supporting our efforts. We are doing our best to expedite the identification and the ongoing investigation without compromising its credibility. Our people can be assured of the AFP’s transparency however the investigation process takes time," ani Armed Forces of the Philippines chief general Cirilito Sobejana.

Tumanggi naman munang magsalita si AFP Spokesperson Edgard Arevalo hinggil sa impormasyon ng pagsakay ng nurse sa C-130 flight, gayundin ang iba pang impormasyon hinggil sa mga natukoy pa na pumanaw na mga sundalo.

Narekober na rin ang black box ng eroplano pero hinihintay pang maproseso ito.

Ipapadala rin ang dalawang recording sa Amerika para ma-analyze at maproseso ang nilalaman.

Pero hindi pa malinaw kung gaano katagal ang magiging proseso.

Nananatili namang 49 ang bilang ng mga sundalong namatay sa AFP, paglilinaw ni Sobejana.

Unang nabanggit na nasa 50 ang namatay sa kanilang hanay pero nakapag-ulat umano sila ng "double count."

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News