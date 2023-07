Truck inararo ang ilang bahay sa Antipolo; 12 sugatan

Aabot sa 12 ang nasugatan matapos araruhin ng 10-wheeler truck ang ilang bahay sa Barangay San Jose sa Antipolo City, gabi ng Miyerkoles.

Ayon sa biktimang si Jessie Nepomuceno, nanonood siya ng telebisyon bandang alas-8 ng gabi nang tamaan ng truck ang kaniyang bahay.

"Galing po siya doon sa taas may nabangga daw po siyang unang-una...tricycle. Umiwas daw po ata yung driver kaya dito po tumama sa amin," kuwento ni Nepomucenno.

Nagpapahinga ang ina na si Maribel Alejo, na aniya'y pagod sa kaniyang trabaho nang tumama ang sasakyan sa kanilang bahay.

Nakahiga siya kasama ang kaniyang anak nang mangyari ang insidente.

"Narinig na lang namin na biglang parang may nabangga tas biglang malakas-malakas na [tunog] ng truck tapos hindi naman namin alam na sa kalsada na pala yung bagsak ng truck. Tapos bumagsak sa amin 'tong truck nadaganan po kami ng dalawa kong anak isang 9 year at saka isang 1 year old,” kuwento niya.

Agad namang dumating ang medic na si Karen Bandoma para gamutin ang mga nasugatan.

Nagpapagaling naman ang driver sa ospital at nagbabantay ang pulisya.

“Ngayon po andoon po yung ating mga first responder kung saan sine-secured po natin ang ating arrested suspect na madala natin sa ating himpilan upang masampahan ng kaukulang kaso," ani PCP2 Commander Capt. Ricky Lopez.

Sasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties ang drayber.

— Ulat ni Champ De Lunas, ABS-CBN News

