Ilang paaralan handa na sa full face-to-face classes

Isa ang Longos Elementary School sa Alaminos, Pangasinan sa halos 300 paaralang unang nagbukas ng face-to-face classes noong Nobyembre 2021.

Ngayon, mula Kindergarten hanggang Grade 5 na ang pumapasok sa paaralan at handa na silang idagdag ang Grade 6 sa pasukan sa Agosto upang maranasan na muli ng lahat ng estudyante ang face-to-face classes.

"Sakali nga po na sa darating na pasukan ay magiging full implementation po ang mangyayaring klase, ang Longos Elementary School ay handang-handa po," sabi ni Fremilyn Rabago, head teacher sa paaralan.

"Kung ganoon din po sa dati na may limited number of learners na a-attend, mas maganda siguro 'yon lalo na sa ngayon na hindi pa tayo full na free sa virus (COVID-19)," dagdag niya.

Pebrero naman nang ibalik ng General Roxas Elementary School sa Quezon City ang face-to-face classes.

Habang nakabakasyon, pinapaigting umano ang information dissemination tungkol sa health protocols at pagbabakuna sa mga bata.

"Mas nakita namin na mas effective talaga iyong nandoon sila sa classroom. Mas nakita namin kung ano iyong kakulangan ng delivery namin ng services sa distance [learning]," sabi ng principal na si Josefina Almarez.

"Kaya sana nga, mag-100-percent face-to-face [classes] regardless if may batches pa rin siya," aniya.

Umaasa rin ang mga nagtitinda sa paligid ng mga paaralan na magbabalik-eskuwela na ang mas maraming estudyante para bumalik na rin umano ang sigla sa kanilang mga negosyo.

Noong Martes, inanunsiyo ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr ang planong maibalik na sa full capacity ang face-to-face classes sa Nobyembre.

Maging ang mga pribadong paaralan ay handa nang tumanggap ng mas maraming estudyante pero hiling nila'y padaliin ang requirements sa pagpapatupad ng face-to-face classes.

"Kung lahat ng private schools… dadaan sa ganoong proseso na magsa-submit at mag-a-apply sa regional offices ng DepEd at iche-check ang lahat ng paper requirements, baka talagang tayo ay abutin ng napakatagal na panahon," ani Joseph Noel Estrada, managing director ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines.

Ayon kay Reynold Munsayac, tagapagsalita ni Education Secretary Sara Duterte, maglalabas ng department order para gabayan ang lahat sa pagpapatupad ng full face-to-face classes.

Umapela naman ang Teachers' Dignity Coalition at Alliance of Concerned Teachers para sa masinop na paghahanda sakaling ibalik talaga ang lahat ng estudyante sa mga paaralan.

May agam-agam naman ang ilang magulang sa plano, lalo't muling tumaas ang mga kaso ng COVID-19 habang may nagsabing gusto muna nilang matiyak na bakunado ang lahat ng estudyante at school staff.

Pero ayon kay Dr. Anna Ong Lim ng Department of Health technical advisory group, hindi dapat obligahin ang mga estudyante na maging fully vaccinated o may booster para makapag-face-to-face classes.

"Talaga namang regardless kung bakunado o hindi nandito na tayo sa panahon sa pakikitungo sa pandemya na sa tingin natin kaya nang i-support ang pagbalik sa face-to-face classes," ani Lim.

Para kay Senate Basic Education Committee Chairman Sherwin Gatchalian, hindi na maaaring ipagpaliban ang pagbubukas ng mga paaralan.

Higit 33,000 paaralan na sa buong bansa ang nagsasagawa ng limited face-to-face classes, base sa huling tala ng Department of Education.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News