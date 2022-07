Pinabulaanan ngayong Miyerkoles ng hepe ng Bulacan police ang kumalat sa social media na umano'y pagdukot sa ilang babae sa probinsiya.

Nabalot ng takot ang ilang taga-Bulacan nitong mga nagdaang araw matapos kumalat ang kuwento ng umano'y sunod-sunod na pag-kidnap sa ilang kabataang babae.

Pero sa imbestigasyong isinagawa ng Bulacan police, natuklasang 3 sa 4 na iniulat na nawawala ay hindi naman na-kidnap.

"['Yong] 2 diyan, simply hindi nagpaalam. May umalis, nakipag-party, nakipag-swimming 'yong dalawa. Then after a day or two, bumalik," sabi ni Bulacan police chief Col. Charlie Cabradilla.

"Isang minor naman reported na alleged missing noong nakaraang araw. Nalaman din ng ating imbestigador na ito ay hindi naman missing kundi naglayas... after mapagalitan ng magulang. And mayroon din siyang ate na naunang naglayas, apparently sumama doon," dagdag niya.

Nasagip ng pulisya sa Guiguinto, Bulacan ang 14 anyos na naglayas, na sinabing minsa'y sinasaktan daw siya ng mga magulang.

Nakauwi na sa kani-kanilang mga pamilya ang ilan sa mga naiulat na nawawala.

Nakiusap si Cabradilla sa mga social media user na maging responsable sa pagpapakalat ng impormasyon.

"We are also appealing to netizens, itong ating mga social media users, to be responsible in posting. Kasi doon na tayo sa gusto natin makatulong, but kung 'di natin pinag-aaralan or kung 'di natin binabasa [ang] ating pino-post, makasira," aniya.

Nilinaw naman ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing anggulo na pinag-aaralan sa pagkamatay ng 24 na taong gulang na babae, na natagpuan sa may boundary ng Guiguinto at Malolos nitong Martes.

Isa rin kasi siya sa mga babaeng naiulat na dinukot.

"Mayroong suspicion na parang sinakal, pero for confirmation ng ating medico-legal," ani Cabradilla.

Nag-alok na ang lokal na pamahalaan ng Malolos ng P300,000 pabuya sa makapagtuturo sa pumatay sa babae.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC