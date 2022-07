ALAMIN: Winning combination July 6, 2022 Grand Lotto 6/55 draw

MAYNILA - Wala pa ring nanalo ng P367,534,100 na jackpot prize sa Grand Lotto 6/55 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nitong Miyerkoles.

Ito ay may winning combination (in any order) na 49-06-26-55-03-14.

Wala ring nakakuha sa P23,608,475 na jackpot prize sa Mega Lotto 6/45 na may winning combination (in any order) na 29-13-37-35-07-38.

