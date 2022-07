Larawan mula kay Barangay Chairman Flora Tuazon

Patay ang 2 lalaki matapos silang tamaan ng kidlat sa Barangay Rosario sa Lingayen, Pangasinan Lunes ng hapon.

Kuwento ng kapitan ng barangay na si Flora Tuazon, nagba-basketball ang mga biktima, na may edad 20 at 13, nang umulan ng malakas kaya pansamantala silang sumilong sa ilalim ng puno at dito na sila tinamaan ng kidlat.

"Naglalaro sila ng basketball tapos noong umulan, sumilong sila doon sa may puno na may kubo tapos 'yun nga noong biglang kumidlat," sabi ni Tuazon.



Sa lakas ng kidlat ay tumilapon pa raw ang isa sa mga biktima.

Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival.

Nagtamo umano sila ng sugat sa batok at dibdib.

—ulat ni Grace Alba