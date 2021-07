COVID-19 vaccination card ng mga returning OFW, isasailalim pa rin sa validation ng DOLE

MAYNILA - Nilinaw ng Department of Labor and Employment (DOLE) nitong Martes na kailangan pa ring isailalim sa validation ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) ang vaccination cards ng returning overseas Filipino workers (OFW).

Batay sa IATF Resolution No. 123-C, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na dapat ay maipakita ng mga OFW ang kanilang official documentation o certificate of vaccination bilang patunay na nakumpleto na nila ang bakuna kontra COVID-19.

Maliban sa vaccine card o anumang patunay na bakunado na ang OFW, kailangan ding magpresenta ng returning OFWs ng kanilang valid passport o travel document.

Kailangan din daw maipakita ang verified employment contract sa mga tanggapan ng POLO sa kanilang host country.

Ayon sa DOLE, maaaring gawin ang application para sa validation sa pamamagitan ng "Onehealthpass portal."

Sa ilalim na DOLE Department Order No. 226 series of 2021, maituturing ang isang OFW na “fully vaccinated” na kung nakatapos na ng 2-doses ng bakuna o single-dose vaccine at nakalipas na ang 2 linggo.

- Johnson Manabat, ABS-CBN News

