Taal evacuees binigyan ng 'window hours' sa pagbalik sa bahay; DILG kumontra

MAYNILA — Pinayagan na ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang Taal evacuees na panandaliang bumalik sa kanilang mga bahay para silipin ang mga alaga o anuman ang kanilang aasikasuhin.

Ito'y sa gitna ng patuloy pa ring pag-aalboroto ng Bulkang Taal na nagsimula noong nakaraang Huwebes.

Sabi sa TeleRadyo ni Batangas Vice Governor Mark Leviste, pinapayagan nila ang mga residenteng nasa 7 kilometer radius ng Taal Volcano na bumalik sa kanilang mga bahay upang tingnan ang kanilang mga gamit at pakainin ang mga alagang hayop.

Pero isang miyembro lang kada pamilya ang puwedeng bumisita at kailangang bumalik agad sa evacuation center.

"Mayroong oras kada araw na pwede lang po silang manatili doon subalit kinakailangan nilang bumalik sa kanilang evacuation centers o mas ligtas na lugar," ani Leviste.

Sa Agoncillo, Batangas, mula alas-6 hanggang alas-8 ng umaga ang itinakdang window hours.

Sabi ni Agoncillo Mayor Daniel Reyes, may standby vehicles naman ang LGU para agaran silang ilikas sakaling maging delikado ang sitwasyon.

Pero sa isang pahayag, sinabi ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na hindi nila pinapayagan ito.

Ayon sa DILG, may utos na sila at ang Protected Area Management Board (PAMB), na siyang nangangalaga sa Taal Volcano protected landscape, na bawal ang anumang uri ng aktibidad sa Taal lake dahil sa nakataas pa rin ang alert level 3 doon.

Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ang DILG o ang lalawigan ang mananaig.

