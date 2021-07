Mga senador pinag-iingat ang gobyerno sa pagbili ng mga aircraft

Nasusunog ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force matapos bumagsak sa Sulu noong Hulyo 4, 2021. Retrato mula sa Pondohan TV

MAYNILA — Pinag-iingat na ng mga senador ang gobyerno sa pagbili ng eroplano at iba pang aircraft para sa Philippine Air Force kasunod ng pagbagsak ng military plane sa Sulu, na ikinasawi ng hindi bababa sa 52 tao.

Iginiit ni Sen. Imee Marcos na hindi dapat bumili ang gobyerno ng mga itinuturing na flying coffins o lumilipad na kabaong.

Huwag na aniyang isugal ang buhay ng mga sundalo at iwasan nang may mga magulang, asawa at anak na mauulila ng mga sundalo.

"Nakapanghihinayang ang kanilang maagang pagkawala dahil maituturing silang mga bayani natin sa panahon ng kalamidad at sa oras ng kagipitan," ani Marcos sa pahayag.

Sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dapat nang madaliin ang aircraft modernization ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Maituturing aniyang worst air disaster ng Air Force ang pinakahuling pagbagsak ng C-130 plane.

"We really need to fast-track our aircraft modernization so we can stop ruining lives like this, and ensure that no other accident surpasses this one in the future," ani Zubiri.

Nanawagan din si Zubiri sa Department of Budget and Management na hanapan ng pondo ang Air Force modernization para palitan ang mga luma nang C-130 at iba pang air assets.

Bukod sa upgrading, dapat din umanong palakasin ang training program ng mga military pilot.

Sinabi naman ni Sen. Ronald "Bato" dela Rosa na hihintayin muna niya ang resulta ng imbestigasyon bago sisihin ang pagiging luma ng C-130.

Pero ikonsidera na aniya ang pag-utang para makabili ang AFP ng mga bagong eroplano at kagamitan.

Ang bumagsak na C-130 sa Sulu nitong Linggo ay nakuha ng bansa mula sa Estados Unidos na unang gumamit nito mula 1988.

Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, mabuti ang kondisyon ng eroplano kahit na hindi ito brand new, at may higit 11,000 flying hours pa itong natitira.

Pinatitiyak naman ni Sen. Risa Hontiveros ang nararapat na military honors sa mga sundalong nasawi sa insidente.

Agad din umanong pinabibigay ng mambabatas ang benepisyo sa mga naulilang pamilya.

