Mga mangingisdang pumalaot sa Taal Lake hinuli

Mga mangingisda sa Taal Lake noong Hulyo 4, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

Hinuli ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda na pumapalaot sa Taal Lake sa kabila ng pagbabawal dahil sa umiiral na Alert Level 3 bunsod ng pag-alboroto ng Bulkang Taal.

Nasa higit 30 mangingisda ang hinuli ng PCG simula noong gabi ng Lunes, na pinangaralan muna.

Sakaling mahuli ulit, tatanggalan na sila ng lisensiya para mag-operate ng fish cage at kung mahuli man sa ikatlong pagkakataon ay kakasuhan na sila.

"'Yong itinaas ang Alert Level 2 to 3 ng Phivolcs, automatic 'yan as per policy or protocol natin is wala na talagang water activities diyan," ani Capt. Geronimo Tuvilla, Batangas Coast Guard commander.

Bagaman may mga bayan na nagbigay ng window hour para magpakain ng isda, iginiit ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na hindi ito pinapayagan.

May utos umano ang ahensiya at ang Protected Area Management Board (PAMB), na siyang nangangalaga sa Taal Volcano protected landscape, na bawal ang ano mang uri ng aktibidad sa Taal Lake dahil nakataas pa rin ang Alert Level 3.

"Ang concern po natin dito ay buhay ng mga tao. Mayroon po ba mga contingency plan ang mga LGU regarding that, sa kanilang ibinibigay na oras na pag-allow ng mga activity?" sabi ni Abigail Andres, provincial director ng DILG-Batangas.

Nakiusap naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na payagan ang mga mangingisda na ma-harvest at maibenta na ang mga alagang tilapia at bangus dahil nagkaroon na ng fish kill sa Taal Lake.

Sa tala ng BFAR, nasa 109 tonelada ng mga tilapia at bangus ang namatay, na nagkakahalagang P9 milyon.

Base sa nakuhang water sample, ang mababang dissolved oxygen ang dahilan ng fish kill.

Wala umanong kinalaman ang ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal dahil hindi naging acidic ang tubig sa lawa.

Ang sanhi naman ng pagbaba ng dissolved oxygen ay ang pagtaas ng ammonia, ani Sammy Malvas, direktor ng BFAR-Calabarzon.

Posible rin umanong masundan pa ang fish kill.

Pero tiniyak ng BFAR na walang epekto sa supply ng tilapia at bangus sa Metro Manila ang nangyaring fish kill kaya walang dahilan para tumaas ang presyo ng mga ito sa merkado.

Mula naman sa record hight na 22,628 tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng Taal, bumaba na ito sa 5,299 tonelda.

Pero patuloy pa rin ang pag-usok ng Bulkang Taal at hindi pa rin inaalis ang posiblidad na maulit ang phreatomagmatic eruption.

Mahigpit namang binabantayan umano ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs kung may aangat na magma mula sa mas malalim na bahagi ng lupa.

Tuloy-tuloy din ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga evacuation center.

Nagpadala pa ng mga bakuna ang mga lokal na pamahalaan ng Quezon City, Taguig, Mandaluyong, Marikina at Maynila.