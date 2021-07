LGUs inabisuhang gamiting pang-second dose ang natitirang Sinovac vaccines

Watch more in iWantTFC

Nag-abiso ang National Task Force (NTF) Against COVID-19 sa mga lokal na pamahalaan na gamitin nang pang-second dose ang mga hawak nilang bakuna na gawa ng Chinese manufacturer na Sinovac.

Ito'y matapos mabatid na maaantala nang 2 linggo ang susunod na delivery ng mga bakuna ng Sinovac sa Pilipinas.

Sa Hulyo 18 pa ang magiging susunod na delivery, imbes na linggo-linggo tulad ng inasahan ng NTF.

"Although ginagawan ng paraan ni Sec. [Carlito] Galvez na mapaaga ito next week, pero dahil nga sa delay ng shipment ng Sinovac, pinapa-prioritize natin sa ating mga LGUs (local government unit), lalo sa NCR (National Capital Region) ang pag-administer ng second doses," ani NTF Against COVID-19 deputy chief implementer Vince Dizon.

Nangyari ang pagkaantala sa gitna ng nagkakaubusang supply ng bakuna sa ilang LGU, dahilan para itigil muna ang pagbabakuna o pagbibigay ng first dose.

Matatandaang noong Hunyo 10, naglabas ng advisory ang NTF para ipagamit sa mga LGU bilang first dose ang bahagi ng mga nakareserba nilang second dose ng Sinovac vaccines.

Ipinatira lang ng task force ang second dose supply na gagamitin sa susunod na 2 linggo dahil regular naman umano ang magiging delivery ng bakuna ng Sinovac.

Humingi naman ng pasensiya at pag-unawa si vaccine czar Carlito Galvez sa publiko dahil sa pagkaantala ng dating ng mga bakuna.

Pero sa Marikina at Muntinlupa, pang-hanggang isang linggo na lang ang natitira nilang second dose supply, alinsunod sa naunang abiso ng NTF.

"Good pa naman kami hanggang next week ng second dose ng Sinovac… 'Yong Sinovac na hindi makakaabot, 'yon ay mare-reschedule… Umaasa kami na mabibigyan kami," sabi ni Dr. Angelito Llabres, chief implementer ng COVID-19 response sa Marikina.

Ayon kay Dizon, may Sinovac doses pa ang national government na puwedeng ibigay sa mga magkukulang ang supply para sa second dose.

Iginiit naman ni Health Secretary Francisco Duque III na maantala man ang second dose, puwede pa rin itong ibigay sa loob nang 3 hanggang 6 na buwan, depende sa bakuna.

Anim na milyong doses ng Sinovac ang inaasahang ide-deliver sa Pilipinas ngayong Hulyo, ayon sa NTF.

Sa Miyerkoles naman nakatakdang dumating sa bansa ang 170,000 doses ng Sputnik V, kung saan 50,000 ang component 2 o pang-second dose.

Sa Huwebes naman dadating ang 1 milyong doses ng AstraZeneca na donasyon ng Japanese government.

Inaasahan ding dadating sa unang kalahati ng buwan ang higit 3 milyong single-dose COVID-19 vaccine ng Johnson & Johnson (J&J), na donasyon ng Amerika sa pamamagitan ng COVAX Facility.

"These vaccine doses will allow us to keep the momentum of our rollout and significantly accelerate our output especially with the arrival of one-shot vaccine from Johnson & Johnson," ani Galvez.

Ayon kay Galvez, itututok ang pagbabakuna gamit ang Janssen na bakuna ng J&J sa priority groups A2 o senior citizens at A3 o mga may comorbidity.

Puwede namang gamitin sa lahat ng 5 priority sectors ang bakunang donasyon ng Japan.

Inaasahan din sa unang kalahati ng Hulyo dadating sa bansa ng 170,000 doses ng Sputnik V, 250,000 doses ng Moderna vaccines, at ang 1.17 million Astrazeneca doses na binili ng pribadong sektor.

Inabisuhan na rin ng Pfizer ang NTF na ide-deliver nito ngayong buwan ang unang 938,340 COVID-19 vaccine doses na binili ng gobyerno, kung saan 562,770 doses ay matatanggap sa Hulyo 19 habang 375,570 doses naman sa Hulyo 26.

Target ng pamahalaang mabakunahan ngayong taon ang hindi bababa sa 58 milyon ng populasyon.

Sa huling tala, 11.7 milyong dose ng COVID-19 vaccines na ang naiturok sa Pilipinas.

