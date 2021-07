Lalaki patay matapos makabanggaan ang tricycle, magulungan ng trak sa Pampanga

Patay ang isang motorcycle rider matapos mabangga ng tricycle at magulungan pa ng trak sa bayna ng Mexico, Pampanga Linggo.

Sa kuha ng CCTV ng Barangay Sto. Domingo sa Mexico, makikitang nagsalpukan ang isang tricycle at isang motorsiklo bandang 8:47 ng gabi. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga sakay nito.

Ang drayber ng motorsiklo, tumilapon sa kabilang bahagi ng kalsada, kung saan nagulungan ito ng humaharurot na pulang ELF truck.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Mexico Police, sinakop ng motorsiklo ang lane ng tricycle na naging sanhi ng aksidente.

Napuruhan ang ulo ng biktima matapos magulungan ng trak na tinakbuhan naman ang insidente.

Hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktimang si Jimmy Atoy. Ayon sa kapatid nitong si Jojo, sana ay sumuko na ang drayber ng trak na nakasagasa sa kaniyang kapatid.

"Para po doon sa truck driver na nakasagasa sa kuya ko, nakikiusap po ako sa iyo na sumuko kana sa ating kapulisan. Para mabigyan po namin ng hustisya ang pagkamatay ng kuya ko. Tandaan po ninyo, ignorance of the law excuses no one," aniya.

Itinakbo naman sa community hospital ang driver at pasahero ng tricycle na kapwa sugatan.

Patuloy ang pangangalap ng Mexico Police sa ibang kopya ng CCTV sa pinangyarihan ng aksidente para makuha ang plaka ng trak at mapanagot ang drayber nito.

Sino mang nakakakilala sa drayber ng nasabing trak ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Mexico Municipal Police Station o sa mismong pamilya ng biktima.

Maaring makipag-ugnayan sa pulisya sa mga numerong 09266488539, 09054602984 at 09271724074.

- ulat ni Gracie Rutao