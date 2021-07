Database ng nabakunahan na vs COVID-19 sa bansa, pinaplantsa na ng DICT

COVID-19 vaccination rollout sa Makati Coliseum noong June 29, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Inanunsyo ni Presidential spokesperson Harry Roque nitong Martes na inihahanda na ng Department of Information and Communication Technology (DICT) ang database ng mga nabakunahan na kontra COVID-19.

Ayon kay Roque, ang hakbang ay upang mas madali ang validation sa mga nabakunahan na at maiwasan ang pamemeke ng vaccination records.

Sa pamamagitan umano ng DICT database, hindi lang ang iba’t-ibang local government ang magtitiwala sa vaccination record, pati na rin daw ang ibang bansa.

Paliwanag pa ng opisyal, lahat daw ng datos ng local government units kaugnay sa vaccination ay didiretso sa database.

“Dine-develop na po iyan, at kapag nagamit na po iyan, that will be a means of verification kasi may data base na tayong gagamitin, sa totoo lang po, yung ating mode of verification is still the database to be maintained by DICT," aniya.

Nagbabala naman si Roque na makukulong ang mga namemeke ng vaccination record dahil matituturing itong falsification of public document.

Umapela rin si Roque sa mga Pilipino na itigil ang kalokohan sa panahon ng pandemya.

“Yung mga Pilipinong mag-iisip mameke, napakalaking pagkakasala po iyan, dahil nakasalalay sa bakuna ang kabuhayan ng marami, huwag po kayong mamemeke dahil masisira ang integridad ng ating pagbabakuna, masisira po yung plano nating magbukas ng ating ekonomiya dahil dumarami na po ang mga bakunado.”

“Umaapela po ako, tigil na po muna ang kalokohan sa panahon ng pandemya at kung kayo po ay mahuli, kulong po kayo, pangako po yan, kulong po yan.”

Samantala, ipinagmalaki naman ni Roque na umaabot na sa 12 million ang kabuuang administered COVID-19 vaccine doses sa Pilipinas.

Wala pa ulit nilalabas na panibagong datos ang National Task Force Against COVID-19 at DOH kaugnay sa vaccine rollout ng bansa.

Base naman sa monitoring ng ABS-CBN Investigative and Research Group, 11.7 million na ang total administered vaccine doses sa bansa as of July 4, kung saan 2,868,905 na ang fully vaccinated. - Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News