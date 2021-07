COVID-19 vaccination para sa A4 priority sa Central Luzon, inumpisahan na

Ayon sa mga awtoridad, nasa 500 na miyembro ng A4 sa Central Luzon ang target mabakunahan sa Clark Development Corporation-Luen Thai satellite vaccination site sa Clark, Pampanga nitong Martes. Gracie Rutao

PAMPANGA - Pinangunahan nitong Martes ni Health Sec. Francisco Duque III at ilang pang opisyal ng gobyerno ang ceremonial vaccination para sa A4 priority sector o mga economic frontliners sa Central Luzon.

Ayon sa mga awtoridad, nasa 500 na miyembro ng A4 sa Central Luzon ang target mabakunahan sa Clark Development Corporation-Luen Thai satellite vaccination site sa Clark, Pampanga nitong Martes.

Kasama sa nasabing event si National Task Force Against COVID-19 deputy chief Implementer Vince Dizon at Pampanga Governor Dennis Delta Pineda.

Pinuri naman ni Duque si Pineda dahil sa maganda umano nitong stratehiya para mas mapababa ang COVID-19 cases sa probinsya.

Naniniwala naman ang gobernador na ang pagbabakuna ang susi para mabuksan na ang ekonomiya at mapababa pa lalo ang COVID-19 cases.

"Dahil din sa pagtutulungan, kooperasyon lahat ng mga lgu, ng mga private companies, support ng Department of Health (DOH) sa atin... sa mga frontliners natin, continuous training ng mga vaccinators natin, to preparing to barangay rollout, yug support ng DOH nandoon," aniya.

"Vaccine na ang kailangan natin, depende sa dating nito plus, more funds na ina-allot ng provincial government to purchase vaccine, so one of the province na makakakuha ng herd immunity ang Pampanga," dagdag ng opisyal.

Masaya ring ibinalita ni Presidential Spokesperson Harry Roque na naabot na ng bansa ang 12 million administered vaccine doses.

Wala pang nilalabas na panibagong datos ang National Task Force Against COVID-19 at DOH kaugnay sa vaccine rollout ng bansa.

Base naman sa monitoring ng ABS-CBN Investigative and Research Group, 11.7 million na ang total administered vaccine doses sa bansa as of July 4, kung saan 2,868,905 na ang fully vaccinated.

- Ulat ni Gracie Rutao