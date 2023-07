MAYNILA — Mayroon nang 10 persons of interest kaugnay ng nangyaring sexual assault sa isang estudyante sa loob ng campus ng University of the Philippines Diliman, sabi ng pulisya ngayong Miyerkoles.

“Ang iba ay sa loob ng UP, ang iba ay sa labas… May mga taong dapat ay nandoon sa loob ng UP na wala na ngayon… Baka nagtatago na,” sabi ni Quezon City Police District (QCPD) chief PBGen. Nicolas Torre III.

“Baka nagbebenta ng kung ano ‘yung loko na ‘yun doon, o baka nakatambay dahil may event doon. So sinundan. Noong makita ang madilim na lugar at alam niya most probably, familiar siya sa butas na ‘yun, hinulog ‘yung babae doon,” dagdag niya.

Kita sa CCTV footage ang pagtawid ng estudyante ng UP Diliman sa C.P. Garcia Avenue papasok ng E. Jacinto gate ng campus, Sabado ng gabi.

Mag-isang naglalakad ang estudyante, base sa kuha ng isa pang CCTV camera sa E. Jacinto Street.

Ilan lang ito sa hawak ng QCPD na mga CCTV footage ng rutang dinaanan ng estudyante papuntang Ylanan Street, kung saan umano siya sinunggaban ng isang lalaking may hawak na patalim, at tinangka umanong halayin.

“Ine-enhance namin, ginagamitan ng technology para makita ang mukha ng tao na nakakasabay sa kalsada ng biktima,” sabi ni Torre.

Sa tingin ni Torre, sinundan ng lalaki ang estudyante hanggang makarating sa madilim, masukal, at tagong bahagi ng campus.

Kinondena ng grupong Gabriela ang insidente, na anila'y dapat magsilbing “wake-up” call sa UP community para palakasin ang safety policies.

Hinimok ng Gabriela ang UP na makipag-ugnayan sa women’s rights advocates sa pagbuo ng komprehensibong plan of action para hindi maulit ang insidente.

Panawagan naman ng University Student Council, taasan ang budget ng UP para makapagdagdag ng security personnel ang unibersidad.

Suportado ni Rep. Bernadette Herrera ang panawagang ito, dahil kailangan aniya ang dagdag na pondo para sa campus police, technology solutions kaugnay ng seguridad, at sasakyan para sa agarang pagresponde.

Ayon kay Herrera, baka panahon na para magkaroon ng ID system sa UP Diliman campus, hindi lang para sa mga estudyante, kundi pati sa mga residente ng barangay.

“While it is still necessary to maintain UPD as an open campus, it may be time for UPD to craft and implement its own ID system that covers transients, visitors, and residents, including those who are in Barangay UP Diliman and nearby barangays,” sabi niya sa isang pahayag.

Para sa chancellor ng UP Diliman na si Edgardo Carlo Vistan II, mahalagang pag-usapan muli ang posibilidad ng paglalagay ng CCTV sa mga itinuturing na hotspot sa campus.

“There has been previous opposition on widening the scope of CCTVs, placing them on streets... The anti-Big Brother mentality of certain sectors. But I think we will be forgiven if we put CCTVs there,” sabi ni Vistan.

Pero hindi aniya ikinokonsidera ngayon ang pagpapatupad ng curfew sa UP Diliman.

“You don’t even start that discussion,” ani Vistan.

