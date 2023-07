Nilinaw ng isang senador ng kanilang imbestigasyon na siraan ang National Bureau of Investigation (NBI) sa imbestigasyon nito sa paglabas-masok ng isang inmate mula sa kaniyang detention cell.

Ayon kay Sen. Francis Tolentino, layon ng isinasagawang imbestigasyon na tulungan ang NBI na "makuha muli ang respeto" ng publiko sa naturang ahensiya.

Ito'y matapos pumutok ang isyung kinasangkutan ni Jose Adrian De Vera o Jad Dera at ilang tauhan ng NBI kung saan nakatanggap umano ng iba't ibang pribilehiyo ang inmate tulad ng paglabas-masok sa detention cell.

"Manunumbalik lang [ang respeto ng publiko] 'pag ang sistema natin sa loob ay tama. Hindi tayo darating sa ganitong yugto na nagtuturuan na," ani Tolentino.

Kabilang rin umano sa mga pag-aaralan ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang pagbabalangkas ng batas na sisiguro sa maayos na pagpapatakbo ng kulungan ng NBI.

"Kabilang sa pinag-aaralan ng komiteng ito ay makabalangkas ng bagong batas kung saan 'yung detention functions ng [NBI] ay pwedeng hawakan ng iba nang sa ganon ay magkaroon ng checks and balances na hindi 'yung nasa sariling bakuran na lang,” ayon kay Tolentino.

Posible rin umanong tingnan ang pagtaas ng pondo sa NBI para makapagdagdag din ng mga tauhang magbabantay sa detention facility.

Kasabay nito, nais ding ipasiguro ni Tolentino na maisumite ang lahat ng medical records at iba pang detalye ng paulit-ulit na paglabas ni Dera sa kulungan ng NBI.

Nagpaalala naman ang senador na dapat ay magsilbing babala ang nangyaring ito sa NBI. Dapat din aniyang hindi na maulit ito at mapanatili na ang tiwala ng publiko sa ahensiya.

“This investigation should serve as a warning that the NBI should try to maintain its prestige as the number one investigating agency in the country respected by the international community. Hindi po tayo dapat mapagaya sa bara-bara... dapat ang NBI ay maging laging prime… dapat isaisip lagi ito na pangalagaan 'yung mukha at pangalan ng National Bureau of Investigation,” paalala ni Tolentino.

Dagdag pa ng senador, dapat magkaroon din ng "paglilinis sa sariling bakuran" ang NBI.

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC