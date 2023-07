Watch more News on iWantTFC

Dead on arrival sa ospital ang isang Grade 10 student matapos masagasaan ng isang delivery jeep sa Congressional Avenue, Dasmariñas, Cavite, alas kwatro kahapon ng hapon.

Makikita sa CCTV na naglalakad sa gilid ng kalsada ang tatlong estudyante nang bigla silang salpukin ng jeep na humaharurot galing sa kabilang bahagi ng kalsada.

Nakaligtas ang 2 kasamahan ng biktima na agad nakatalon bago tumama ang jeep sa steel fence.

Sugatan ang isa sa pahinante ng jeep matapos mahulog sa sasakyan.

Ayon sa salaysay na ibinigay ng jeepney driver sa Dasmariñas Police, bigla aniya nasira ang preno ng minamanehong jeep habang nagdedeliver ng buko mula sa isang mall sa lugar.

"Sinubukan niya mag-engine break hindi pa rin kumagat yung preno tumuloy tuloy siya hanggang tumawid siya ng kalsada dun sa center island at unfortunately may mga bata doon dumadaan yung mga estudyante ay tinamaan yung isa dun sa tatlong naglalakad," ayon kay PLtCol Socrates Jaca, Officer-in-charge ng Dasmariñas Police.

Humihingi naman ng tawad ang driver ng jeep na ngayon ay nasa kustodiya na ng Dasmariñas Police.

"Humihingi po ako ng paumanhin sa pamilya nung nadale ko dahil hindi ko naman kagustuhan na talagang, sino ho ba gusto pumatay ng kapwa at buhay din po yun. Hindi ko po talaga sinasadya. Sana nga ako na lang sana, hindi yung nadamay yung bata at marami pa mararating," giit ng driver.

Mahaharap sa patong patong na kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to government properties ang driver ng jeep.